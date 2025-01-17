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Пасажирський літак, який летів до Вільнюса, був змушений приземлитися у Варшаві – що сталося

17:55, 17 січня 2025
Літак Ryanair через збої навігації змушений був змінити маршрут.
Пасажирський літак, який летів до Вільнюса, був змушений приземлитися у Варшаві – що сталося
Фото: LRT
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Пасажирський літак Ryanair, що летів із Лондона до Вільнюса, не зміг приземлитися у литовській столиці через збої GPS-зв'язку. Про це повідомив керівник операційного відділу компанії Oro navigacija Томаш Монтвіла в коментарі литовському суспільному мовнику LRT.

Літак мав здійснити посадку у Вільнюсі ввечері 17 січня, проте під час заходу на посадку спрацювала система попередження авіоніки про можливе зіткнення із землею. Через це екіпаж ухвалив рішення перенаправити рейс до Варшави. Після перевірки систем авіоніки у польській столиці літак повернувся до Вільнюса та успішно приземлився о 23:47.

За словами Монтвіли, в останній час у Литві фіксується значна кількість проблем із GPS-зв'язком. Експерт зазначив, що подібні перешкоди можуть бути спричинені технічними збоями або навмисними діями, зокрема з боку недружніх іноземних урядів.

«Причин може бути багато. Є недружні країни та інші речі», – зазначив представник навігаційної компанії.

Це не перший випадок проблем із авіацією в Литві. Восени неподалік Вільнюського аеропорту зазнав аварії вантажний Boeing 737-476(SF), який належав іспанській компанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL. Літак виконував рейс із Лейпцига, коли сталася катастрофа.

Навігаційні проблеми, подібні до нинішніх, ставлять під питання безпеку польотів у регіоні. Фахівці закликають до посилення контролю за авіаційною навігацією та захисту GPS-зв'язку від можливих втручань.

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Польща Литва

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