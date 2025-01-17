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Викрили шахраїв, які під виглядом залучення інвестувань у «ювелірну корпорацію» заволоділи 9,5 млн грн

10:36, 17 січня 2025
Зловмисники пропонували громадянам інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності.
Викрили шахраїв, які під виглядом залучення інвестувань у «ювелірну корпорацію» заволоділи 9,5 млн грн
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У Запорізькій області правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9 500 000 гривень. П’ятеро жителів обласного центру під виглядом залучення інвестувань у діяльність добре відомої в Запоріжжі «ювелірної корпорації» шахрайським шляхом заволоділи грошима громадян. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що 59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя - двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою - і здобуті злочинним шляхом кошти.

Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності. Вони підписували з вкладниками документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо.

«Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались та, щоб «прикрити» свою злочинну діяльність, здійснювали виплату відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску», - заявили у поліції.

З метою конспірації члени угруповання навіть розмови вели між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень. Так, у період з 2014 до 2019 року зловмисники встигли ошукати вісьмох жителів обласного центру.

На цей час поліцейські в результаті кропіткої роботи зібрали докази протиправної діяльності фігурантів.

Організатору та трьом виконавцям повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

 Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Національна поліція шахрай

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