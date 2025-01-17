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Разоблачили мошенников, которые под видом привлечения инвестирований в «ювелирную корпорацию» завладели 9,5 млн грн

10:36, 17 января 2025
Злоумышленники предлагали гражданам инвестировать деньги в развитие «ювелирной корпорации» для получения прибыли от ее хозяйственной деятельности.
Разоблачили мошенников, которые под видом привлечения инвестирований в «ювелирную корпорацию» завладели 9,5 млн грн
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В Запорожской области правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которые обманули людей более чем на 9 500 000 гривен. Пятеро жителей областного центра под видом привлечения инвестирования в деятельность хорошо известной в Запорожье «ювелирной корпорации» мошенническим путем завладели деньгами граждан. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что 59-летний организатор привлек в состав преступной группы четырех жителей Запорожья – двух мужчин, 48 и 49 лет, и двух женщин, 50 и 64 лет. Он разработал мошенническую «схему», распределил роли между исполнителями, а в конце концов – и полученные преступным путем средства.

Злоумышленники предлагали местным жителям инвестировать деньги в развитие ювелирной корпорации для получения прибыли от ее хозяйственной деятельности. Они подписывали с вкладчиками документы, содержание которых не имело никакого отношения к инвестированию, в частности, акты приема-передачи денег, договоры о привлечении вкладов членов кредитного союза и т.п.

«Возвращать инвестированные средства злоумышленники не собирались и, чтобы «прикрыть» свою преступную деятельность, производили выплату процентов, которые не превышали 30% от суммы общего взноса», - заявили в полиции.

В целях конспирации члены группировки даже разговоры вели между собой с применением условных слов и словосочетаний. Так, в период с 2014 по 2019 годы злоумышленники успели обмануть восьмерых жителей областного центра.

Организатору и трем исполнителям сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

 Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Национальная полиция мошенник

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