В Одесской области трое мужчин под видом военных пытались бежать в Молдову

В Одесской области пограничники задержали трех жителей Киева, которые под видом военных пытались бежать в Молдову. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отследили нарушителей с помощью коптера. Во время задержания мужчины пытались скрыться и не реагировали на требования остановиться, поэтому пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх.
Беглецов остановили, они были одеты в камуфлированную форму.
Как выяснилось, нарушители руководствовались указаниями организатора их путешествия и по его же совету приобрели военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.
За организацию незаконной переправки через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы делец получил по 4 тысячи долларов с каждого «клиента» на криптокошелек.
В отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по ст.185-10 КУоАП «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы» и ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд.
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