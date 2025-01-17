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На Одещині троє чоловіків під виглядом військових намагались втекти до Молдови

17:37, 17 січня 2025
Чоловіки придбали тактичний одяг за порадою організатора «подорожі», якому вони заплатили по $4000 на криптогаманець.
На Одещині троє чоловіків під виглядом військових намагались втекти до Молдови
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На Одещині прикордонники затримали трьох мешканців Києва, які під виглядом військових намагались втекти до Молдови. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відстежили порушників за допопомгою коптера. Під час затримання чоловіки намагались втекти та не реагували на вимоги зупинитись, тому прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

Втікачів зупинили, вони були вдягнені в камуфльовану форму.

Як з’ясувалося, порушники керувались вказівкам організатора їхньої подорожі та за його ж порадою придбали військове обмундирування: камуфляж, тактичні рукавиці та берці, аби бути менш помітними.

За організацію незаконного переправлення через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону ділок отримав по 4 тисячі доларів з кожного «клієнта» на криптогаманець.

Відносно порушників складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби» та ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи направлено до суду.

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