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Пассажирский самолет, который летел в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Варшаве – что произошло

17:55, 17 января 2025
Самолет Ryanair из-за сбоев навигации вынужден был изменить маршрут.
Пассажирский самолет, который летел в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Варшаве – что произошло
Фото: LRT
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Пассажирский самолет Ryanair, летевший из Лондона в Вильнюс, не смог приземлиться в литовской столице из-за сбоев GPS-связи. Об этом сообщил руководитель операционного отдела компании Oro navigacija Томаш Монтвила в комментарии литовскому общественному вещателю LRT.

Самолет должен был совершить посадку в Вильнюсе вечером 17 января, однако при заходе на посадку сработала система предупреждения авионики о возможном столкновении с землей. Из-за этого экипаж принял решение перенаправить рейс в Варшаву. После проверки систем авионики в польской столице самолет вернулся в Вильнюс и успешно приземлился в 23:47.

По словам Монтвилы, в последнее время в Литве фиксируется значительное количество проблем с GPS-связью. Эксперт отметил, что подобные помехи могут быть вызваны техническими сбоями или преднамеренными действиями, в частности со стороны недружественных иностранных правительств.

«Причин может быть много. Есть недружественные страны и другие вещи», - отметил представитель навигационной компании.

Это не первый случай проблем с авиацией в Литве. Осенью недалеко от Вильнюсского аэропорта потерпел крушение грузовой Boeing 737-476(SF), который принадлежал испанской компании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL. Самолет выполнял рейс из Лейпцига, когда произошла катастрофа.

Навигационные проблемы, подобные нынешним, ставят под вопрос безопасность полетов в регионе. Специалисты призывают к усилению контроля за авиационной навигацией и защиты GPS-связи от возможных вмешательств.

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Польша Литва

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