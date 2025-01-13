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У Дії стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025

12:59, 13 січня 2025
Українці можуть обрати хто закриє десятку фіналістів Нацвідбору 2025 року.
У Дії стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025
Джерело фото: Суспільне
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Українцям пропонують визначити останнього учасника Нацвідбору, який разом з іншими дев’ятьма позмагається за виступ на Євробаченні 2025 року.

У списку — 10 виконавців, проголосувати можна лише за одного кандидата.

Опитування запустили у застосунку Дія. Голосування триває до 10:00 17 січня. Проголосувати можуть громадяни, яким більше 14 років.

Слухати пісні учасників, які беруть участь у глядацькому голосуванні, можна тут – посилання.

Фінал Нацвідбору запланований на 8 лютого.

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Дія Євробачення

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