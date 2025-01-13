У Дії стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025

Українці можуть обрати хто закриє десятку фіналістів Нацвідбору 2025 року.

Джерело фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям пропонують визначити останнього учасника Нацвідбору, який разом з іншими дев’ятьма позмагається за виступ на Євробаченні 2025 року.

У списку — 10 виконавців, проголосувати можна лише за одного кандидата.

Опитування запустили у застосунку Дія. Голосування триває до 10:00 17 січня. Проголосувати можуть громадяни, яким більше 14 років.

Слухати пісні учасників, які беруть участь у глядацькому голосуванні, можна тут – посилання.

Фінал Нацвідбору запланований на 8 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.