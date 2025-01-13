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У Львові чоловік відсудив у районної адміністрації компенсацію за повалене на автомобіль дерево

12:56, 13 січня 2025
Суд визнав, що дерево впало через неналежний догляд.
У Львові чоловік відсудив у районної адміністрації компенсацію за повалене на автомобіль дерево
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Львові суд зобовʼязав районну адміністрацію сплатити чоловіку 61 тисячу гривень за пошкоджений автомобіль. На його авто Renault під час грози впало дерево. Рішення у справі № 466/7420/23 оприлюднив Шевченківський районний суд Львова.

У матеріалах справи вказується, що інцидент трапився 5 січня 2023 року.

Львів’янин їхав за кермом автомобіля Renault Trafic по вул. Шевченка в напрямку Рясне-2. Близько 23:40, не доїжджаючи до перехрестя вулиць Шевченка – Величковського, на його автомобіль із узбіччя дороги впало дерево, яке пошкодило лобове скло, передній бампер, капот, фари, переднє праве крило, задній бампер та дах.

На місце прибули поліцейські, які склали схему ДТП і описали пошкодження.

Страхова компанія відмовилась компенсувати витрати на ремонт автомобіля, тому чоловік звернувся до експерта, який оцінив пошкодження у 56,1 тис. грн.

Після цього водій звернувся в суд за компенсацією до Шевченківської районної адміністрації.

Представники адміністрації позов заперечили, зазначивши, що дерево впало через погану погоду і шквали вітру, а територія, де росте дерево, перебуває в обслуговуванні «Укрзалізниці».

Під час судового розгляду експерти встановили, що дерево росте на території Шевченківської районної адміністрації.

На уламках дерев не виявили ознак загнивання чи інших пошкоджень, однак корінь дерева прогнив. Тому суд визнав, що дерево впало через неналежний догляд.

Зважаючи на обставини справи, суд задовольнив позов частково.

Суд зобовʼязав Шевченківську РА сплатити чоловіку 56,1 тис. грн компенсації, 2 тис. грн моральної шкоди, 3 тис. грн витрат на експертизи, а також майже 4 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

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