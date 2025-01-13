Верховна Рада розгляне законопроект про звільнення оборонних підприємств від нарахування процентів за використання коштів попередньої оплати

Комітет схвалив законопроект про зміни до Цивільного кодексу, якими передбачено звільнення оборонних підприємств від нарахування процентів за використання коштів попередньої оплати.

Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект 12258 про внесення змін до Цивільного кодексу щодо особливостей застосування окремих норм й гарантування сталого розвитку оборонно-промислового комплексу. Відповідну рекомендацію про прийняття в першому читанні 10 січня надав Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Законопроектом пропонується доповнити прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу новим п. 22, в якому визначається, що у період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування до виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які в повному обсязі виконали державний контракт (договір) з оборонних закупівель, в разі документального підтвердження виконавцем цільового використання коштів попередньої оплати не застосовуються норми ч. 3 ст. 693 ЦК.

Нагадаємо, вказаною ч. 3 ст. 693 ЦК встановлено: «на суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця».

Крім цього, прикінцеві положення ЦК пропонується доповнити новим п. 22-1, яким передбачається, що положення нового п. 22 цього ж розділу «застосовуються до державних контрактів (договорів) на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України, які укладені за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель, визначених законодавством, та/або виконувалися (виконуються) під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Як зазначають депутати-ініціатори законопроекту, його прийняття сприятиме підвищенню ефективності та стабільності роботи вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а тимчасове звільнення оборонних підприємств від нарахування процентів за використання коштів попередньої оплати зменшить фінансове навантаження на ці підприємства, що дозволить їм спрямувати більше ресурсів на виконання державних оборонних замовлень та підтримання безперервності виробництва.

В той же час, на думку Міністерства фінансів, норми законопроекту «містять ризики послаблення відповідальності виконавця перед замовником за невиконання або несвоєчасне виконання умов контракту (договору) щодо строку поставки товару (робіт, послуг) і погашення (повернення) попередньої оплати, що відповідно може збільшити ризики замовника від недобросовісних дій виконавців державних контрактів (договорів)».

Крім того, на думку Мінфіну, реалізація законопроекту може зменшити дохідну частину державного бюджету, оскільки відповідно до пункту 59 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду Державного бюджету України належать інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету. При цьому, оцінити вартісну величину впливу на показники бюджету неможливо, у зв’язку із відсутністю необхідних для розрахунку даних.

Міністерство оборони пропонує доопрацювати законопроект.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради звертає увагу на дискусійність самої ідеї звільнення від сплати процентів за використання попередньої оплати за укладеними договорами (контрактами), в тому числі з оборонних закупівель. Погоджуючись з тим, що запропонований захід зменшує фінансове навантаження на підприємства, які виконують відповідні державні договори (контракти), на суму процентів, які нараховуються на попередню оплату, разом з тим зазначає, що такі кошти не повертаються державним замовникам, якими згідно з пунктом десятим частини першої статті 1 Закону «Про оборонні закупівлі» є «визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до законів України». У зв’язку з цим, ГНЕУ зауважує, що повернення зазначених коштів державним замовникам також може мати позитивний ефект, оскільки вони матимуть можливість використати їх з метою проведення додаткових оборонних закупівель.

Автор: Наталя Мамченко

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