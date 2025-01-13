Верховная Рада рассмотрит законопроект об освобождении оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предварительной оплаты

Комитет одобрил законопроект об изменениях в Гражданский кодекс, предусматривающий освобождение оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предварительной оплаты.

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект 12258 о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно особенностей применения отдельных норм и гарантирования устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса.

Законопроект предлагает дополнить заключительные и переходные положения Гражданского кодекса новым п. 22, в котором определяется, что в период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены к исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, которые в полном объеме выполнили государственный контракт (договор) по оборонным закупкам, в случае документального подтверждения исполнителем целевого использования средств предварительной оплаты не применяются нормы ч. 3 ст. 693 ГК.

Напомним, указанной ч. 3 ст. 693 ГК установлено: «на сумму предоплаты начисляются проценты в соответствии со статьей 536 настоящего Кодекса со дня, когда товар должен быть передан, до дня фактической передачи товара покупателю или возврата ему суммы предоплаты. Договором может быть установлена ​​обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предоплаты со дня получения этой суммы от покупателя».

Кроме того, заключительные положения ГК предлагается дополнить новым п. 22-1, которым предусматривается, что положения нового п. 22 этого же раздела «применяются к государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны Украины, заключенных по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством, и/или выполнялись (выполняются) во время действия правового режима военного положения в Украине.

Как отмечают депутаты-инициаторы законопроекта, его принятие будет способствовать повышению эффективности и стабильности работы отечественного оборонно-промышленного комплекса, а временное освобождение оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предоплаты уменьшит финансовую нагрузку на эти предприятия, что позволит им направить больше ресурсов на выполнение государственных оборонных заказов и поддержание непрерывности производства.

В то же время, по мнению Министерства финансов, нормы законопроекта «содержат риски ослабления ответственности исполнителя перед заказчиком за невыполнение или несвоевременное выполнение условий контракта (договора) о сроке поставки товара (работ, услуг) и погашении (возврате) предварительной оплаты, что соответственно может увеличить риски заказчика от недобросовестных действий исполнителей государственных контрактов (договоров)».

Кроме того, по мнению Минфина, реализация законопроекта может уменьшить доходную часть государственного бюджета, поскольку в соответствии с пунктом 59 части второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины в доходы общего фонда Государственного бюджета Украины относятся другие доходы, которые в установленном порядке зачисляются в общий фонд государственного бюджета. При этом оценить стоимостную величину влияния на показатели бюджета невозможно, в связи с отсутствием необходимых для расчета данных.

Министерство обороны предлагает доработать законопроект.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обращает внимание на дискуссионность самой идеи освобождения от уплаты процентов за использование предварительной оплаты по заключенным договорам (контрактам), в том числе по оборонным закупкам. Соглашаясь с тем, что предложенная мера уменьшает финансовую нагрузку на предприятия, выполняющие соответствующие государственные договоры (контракты), на сумму процентов, начисляемых на предоплату, вместе с тем отмечает, что такие средства не возвращаются государственным заказчикам, которыми согласно пункту десятому части первой статьи 1 Закона «Об оборонных закупках» являются «определенные Кабинетом Министров Украины центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы, военные формирования, образованные в соответствии с законами Украины». В связи с этим, ГНЭУ отмечает, что возврат указанных средств государственным заказчикам также может иметь положительный эффект, поскольку они смогут использовать их с целью проведения дополнительных оборонных закупок.

Автор: Наталя Мамченко

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