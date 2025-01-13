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На Закарпатье в поисках границы 3 мужчин блуждали 7 суток – после больницы их ждет суд

18:18, 13 января 2025
Пограничники спасли мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу.
На Закарпатье в поисках границы 3 мужчин блуждали 7 суток – после больницы их ждет суд
Фото: ГПСУ
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Пограничники отдела «Деловое» совместно со специалистами Раховского горного поисково-спасательного отделения осуществили спасательную операцию в Закарпатье, где три мужчины потеряли ориентировку при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы.

Как сообщили в ГПСУ, «туристов» удалось найти с помощью квадрокоптера. Все трое имели признаки переохлаждения и были дезориентированы. Их доставили в Центральную районную больницу города Рахов для обследования. Один из мужчин получил поверхностное обморожение голеностопного сустава и стопы, его температура тела составляла 33.8°C.

Мужчины, двое из Киевской области и один из Донецкой, отправились в горы еще 5 января, планируя самостоятельно преодолеть маршрут для незаконного пересечения границы. После того, как они потеряли ориентацию, обратились за помощью.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение государственной границы Украины». Суд вскоре оценит их действия.

Госпогранслужба предостерегает граждан от попыток незаконного пересечения границы и подчеркивает опасность высокогорья в условиях сложных погодных условий.

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Закарпатье пограничники граница

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