На Закарпатті в пошуках кордону 3 чоловіків блукали 7 діб – після лікарні на них чекає суд

Прикордонники врятували чоловіків, що намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

Фото: ДПСУ

Прикордонники відділу «Ділове» спільно з фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення здійснили рятувальну операцію у Закарпатті, де три чоловіки втратили орієнтування під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону.

Як повідомили у ДПСУ, «туристів» вдалося знайти за допомогою квадрокоптера. Всі троє мали ознаки переохолодження та були дезорієнтовані. Їх доставили до Центральної районної лікарні міста Рахів для обстеження. Один з чоловіків отримав поверхневе обмороження гомілковостопного суглоба та стопи, його температура тіла становила 33.8°C.

Чоловіки, двоє з Київської області та один з Донецької, вирушили в гори ще 5 січня, плануючи самостійно подолати маршрут для незаконного перетину кордону. Після того, як вони втратили орієнтацію, звернулися по допомогу.

Стосовно порушників складено протоколи за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання державного кордону України». Суд незабаром оцінить їхні дії.

Держприкордонслужба застерігає громадян від спроб незаконного перетину кордону та наголошує на небезпеці високогір'я в умовах складних погодних умов.

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