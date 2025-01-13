На Черкащині через несправність газової установки балона згорів автомобіль, гараж та загорівся дім

Пожежа виникла через несправність газової установки балона автомобіля.

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На Черкащині виникла пожежа через несправність газової установки балона автомобіля. Про це повідомили у ДСНС.

Як вказується, унаслідок інциденту постраждав чоловік, який отримав опіки обличчя, тулуба та рук.

«Вогонь із автівки швидко поширився на покрівлю гаража, а згодом – і на житловий будинок, у якому розташований гараж», - повідомили у ДСНС.

Пожежу ліквідували рятувальники.

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