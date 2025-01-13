На Черкасщине из-за неисправности газовой установки баллона сгорел автомобиль, гараж и загорелся дом

Пожар возник из-за неисправности газовой установки баллона автомобиля.

На Черкасщине возник пожар из-за неисправности газовой установки баллона автомобиля. Об этом сообщили в ГСЧС.

Как указывается, в результате инцидента пострадал мужчина, который получил ожоги лица, туловища и рук.

«Огонь из автомобиля быстро распространился на кровлю гаража, а затем – и на жилой дом, в котором расположен гараж», - сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали спасатели.

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