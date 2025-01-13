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Закупили две тысячи планшетов по завышенным ценам — объявлено подозрение двум чиновникам ГСЧС

14:25, 13 января 2025
Закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству более чем в 7 млн ​​гривен.
Закупили две тысячи планшетов по завышенным ценам — объявлено подозрение двум чиновникам ГСЧС
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Сообщено о подозрении заместителю начальника одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и заместителю начальника отдела этого подразделения, закупивших электронные планшеты по завышенным ценам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, в сентябре 2023 года подразделение ГСЧС объявило тендер на закупку 2 тысяч планшетов более чем на 50 млн грн.

По данным ГБР, закупка проводилась через открытые торги, на которые заявку подало только одно предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости гаджетов.

Заместитель начальника подразделения, не исследовав рыночную стоимость планшетов, объявил предприятие победителем.

Выводы экспертиз подтвердили, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству более чем в 7 млн ​​гривен.

Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Проверяется причастность других лиц к уголовному преступлению.

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ГСЧС ГБР подозреваемый публичные закупки

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