Гражданская дееспособность человека — в каких случаях она может быть ограничена

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи объяснил, как ограничить гражданскую дееспособность человека.
Гражданская дееспособность означает, что человек понимает свои действия, может управлять ими, приобретать права, выполнять обязанности и отвечать за них. Бывает, что человек не может управлять своими действиями. Например, через:
– психическое заболевание
– алкогольную зависимость
– наркотическую зависимость
– игроманию,
чем может создать серьезные проблемы для себя и близких. В таком случае можно ограничить его гражданскую дееспособность.
Куда обращаться
Вопрос ограничения дееспособности рассматривает суд.
Для ограничения гражданской дееспособности человека должны быть достаточные основания:
Доказательствами этому могут быть:
Кто может обратиться к ограничению гражданской дееспособности
Каковы последствия ограничения гражданской дееспособности
Над человеком устанавливается забота.
Это означает, что только попечитель дает согласие такому человеку распоряжаться имуществом (например, продавать, дарить), получает и распоряжается заработком, пенсией, стипендией и другими доходами (или может дать письменное согласие делать это человеку с ограниченной дееспособностью).
Человек, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно несет ответственность за нарушение им договора, заключенного с согласия попечителя, и за вред, который нанес.
Можно ли восстановить гражданскую дееспособность
Да. В судебном порядке. При условии, что обстоятельства, приведшие к этому, исчезли.
К примеру, человек излечился от зависимости. Обратиться с заявлением может такой человек, его попечитель, члены семьи, орган опеки и попечительства или его адвокат.
Если вы хотите ограничить дееспособность родственника
Вы можете получить безвозмездную помощь с обращением в суд, если относитесь к категориям лиц, имеющих на это право: ВПЛ, люди с низким доходом, УБД, члены семей погибших (умерших) участников боевых действий, Защитников и Защитниц Украины.
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