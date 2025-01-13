Цивільна дієздатність людини — у яких випадках вона може бути обмежена

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, алкогольну та наркотичну залежність, ігроманію.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги пояснив, як обмежити цивільну дієздатність людини.

Цивільна дієздатність означає, що людина розуміє свої дії, може керувати ними, набувати прав, виконувати обов’язки і відповідати за них. Буває, що людина не може керувати своїми діями. Наприклад, через:

– психічне захворювання

– алкогольну залежність

– наркотичну залежність

– ігроманію,

чим може створити серйозні проблеми собі та близьким. У такому випадку можна обмежити її цивільну дієздатність.

Куди звертатися

Питання обмеження дієздатності розглядає суд.

Для обмеження цивільної дієздатності людини мають бути достатні підстави:

зловживання алкоголем, наркотичними речовинами, азартними іграми, якщо внаслідок цього людина ставить свою сім’ю у складне матеріальне становище

психічний розлад, внаслідок якого людина не може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними.

Доказами цьому можуть бути:

документи, що свідчать про борги, несплату комунальних послуг

протоколи поліції

висновок медико-психіатричної експертизи

свідчення свідків.

Хто може звернутися щодо обмеження цивільної дієздатності

члени сім’ї

орган опіки та піклування

заклад з надання психіатричної допомоги.

Які наслідки обмеження цивільної дієздатності

Над людиною встановлюється піклування.

Це означає, що лише піклувальник дає згоду такій людині розпоряджатися майном (наприклад, продавати, дарувати), одержує та розпоряджається заробітком, пенсією, стипендією, іншими доходами (або може дати письмову згоду робити це людині з обмеженою дієздатністю).

Людина, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, яку завдала.

Чи можна поновити цивільну дієздатність

Так. У судовому порядку. За умови, що обставини, які до цього привели, зникли.

Наприклад, людина вилікувалася від залежності. Звернутися із заявою може така людина, її піклувальник, члени сім’ї, орган опіки та піклування або її адвокат.

Якщо ви хочете обмежити дієздатність родича

То можете отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належите до категорій осіб, які мають на це право: ВПО, люди з низьким доходом, УБД, члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України.

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