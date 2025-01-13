Практика судів
  1. В Україні

Цивільна дієздатність людини — у яких випадках вона може бути обмежена

11:48, 13 січня 2025
Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, алкогольну та наркотичну залежність, ігроманію.
Цивільна дієздатність людини — у яких випадках вона може бути обмежена
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги пояснив, як обмежити цивільну дієздатність людини.

Цивільна дієздатність означає, що людина розуміє свої дії, може керувати ними, набувати прав, виконувати обов’язки і відповідати за них. Буває, що людина не може керувати своїми діями. Наприклад, через:

– психічне захворювання

– алкогольну залежність

– наркотичну залежність

– ігроманію,

чим може створити серйозні проблеми собі та близьким. У такому випадку можна обмежити її цивільну дієздатність.

Куди звертатися

Питання обмеження дієздатності розглядає суд.

Для обмеження цивільної дієздатності людини мають бути достатні підстави:

  • зловживання алкоголем, наркотичними речовинами, азартними іграми, якщо внаслідок цього людина ставить свою сім’ю у складне матеріальне становище
  • психічний розлад, внаслідок якого людина не може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними.

Доказами цьому можуть бути:

  • документи, що свідчать про борги, несплату комунальних послуг
  • протоколи поліції
  • висновок медико-психіатричної експертизи
  • свідчення свідків.

Хто може звернутися щодо обмеження цивільної дієздатності

  • члени сім’ї
  • орган опіки та піклування
  • заклад з надання психіатричної допомоги.

Які наслідки обмеження цивільної дієздатності

Над людиною встановлюється піклування.

Це означає,  що лише піклувальник дає згоду такій людині розпоряджатися майном (наприклад, продавати, дарувати), одержує та розпоряджається заробітком, пенсією, стипендією, іншими доходами (або може дати письмову згоду робити це людині з обмеженою дієздатністю).

Людина, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, яку завдала.

Чи можна поновити цивільну дієздатність

Так. У судовому порядку. За умови, що обставини, які до цього привели, зникли.

Наприклад, людина вилікувалася від залежності. Звернутися із заявою може така людина, її піклувальник, члени сім’ї, орган опіки та піклування або її адвокат.

Якщо ви хочете обмежити дієздатність родича

То можете отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належите до категорій осіб, які мають на це право: ВПО, люди з низьким доходом, УБД, члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд правова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент продовжить мораторій на стягнення з держпідприємств у сфері енергетики за рішеннями суду

Також передбачено продовження мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств – до 1 січня 2026 року.

Законопроект про виключення закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підстави для закриття провадження відповідає міжнародним зобов’язанням – Ольга Стефанішина

За словами Ольги Стефанішиної, законопроект, за яким прокурор зможе продовжити строк досудового розслідування без ухвали слідчого судді, відповідає міжнародним зобов’язанням.

Верховна Рада розгляне законопроект про звільнення оборонних підприємств від нарахування процентів за використання коштів попередньої оплати

Комітет схвалив законопроект про зміни до Цивільного кодексу, якими передбачено звільнення оборонних підприємств від нарахування процентів за використання коштів попередньої оплати.

Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа повідомила, що комітет виправив «помилку», допущену при прийнятті закону про скасування Господарського кодексу.

Верховна Рада розгляне законопроект про перейменування 103 судів найближчим часом – комітет дав рекомендацію

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект про перейменування судів в першому читанні, хоча він і не містить фінансових розрахунків на зміну печаток і вивісок.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео