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Капітальний ремонт тунелю метро між «Лук’янівською» та «Золотими воротами» коштуватиме 28,8 млн грн

13:50, 13 січня 2025
У метро Києва почнеться капітальний ремонт тунелю між «Лук’янівською» та «Золотими воротами», роботи мають завершити до кінця 2025 року.
Капітальний ремонт тунелю метро між «Лук’янівською» та «Золотими воротами» коштуватиме 28,8 млн грн
Фото: tvoemisto.tv
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У столичному метро планується капітальний ремонт тунелю на першій колії між станціями «Лук’янівська» та «Золоті ворота». Загальний бюджет робіт складає 28,8 млн гривень, як зазначено в оголошенні на платформі Prozorro.

Ремонт передбачає посилення основних конструкцій перегінного тунелю, що має на меті покращити стан оправи та забезпечити безпеку і стабільність конструкцій.

Для розробки проєктної документації було виділено 28,8 млн гривень. Аукціон з вибору підрядника для коригування проєкту запланований на завтра, 14 січня. Завершення ремонтних робіт очікується до кінця 2025 року.

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Київ метро

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