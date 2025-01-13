Капітальний ремонт тунелю метро між «Лук’янівською» та «Золотими воротами» коштуватиме 28,8 млн грн

У метро Києва почнеться капітальний ремонт тунелю між «Лук’янівською» та «Золотими воротами», роботи мають завершити до кінця 2025 року.

Фото: tvoemisto.tv

У столичному метро планується капітальний ремонт тунелю на першій колії між станціями «Лук’янівська» та «Золоті ворота». Загальний бюджет робіт складає 28,8 млн гривень, як зазначено в оголошенні на платформі Prozorro.

Ремонт передбачає посилення основних конструкцій перегінного тунелю, що має на меті покращити стан оправи та забезпечити безпеку і стабільність конструкцій.

Для розробки проєктної документації було виділено 28,8 млн гривень. Аукціон з вибору підрядника для коригування проєкту запланований на завтра, 14 січня. Завершення ремонтних робіт очікується до кінця 2025 року.

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