Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа повідомила, що комітет виправив «помилку», допущену при прийнятті закону про скасування Господарського кодексу.

Джерело фото: Роксолана Підласа

Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт, або поставили її неякісно. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Нагадаємо, що йдеться про відповідну дискусійну поправку 502, яка була врахована 9 січня при прийнятті в цілому законопроекту 6013 стосовно скасування Господарського кодексу.

«Сьогодні Комітет розглянув МВФ-івський законопроект №12245 про управління публічними інвестиціями. Цього тижня планується голосування у Верховній Раді. За ініціативою Давида Арахамії та Анастасії Радіної ми також включили до законопроекту №12245 норми щодо санкцій для недобросовісних постачальників зброї» - зазначила Підласа.

За її словами це норми про те, що:

за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості,

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.

«Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми» - додала голова бюджетного комітету.

Разом з тим, виникає питання, як технічно внести цю поправку, адже законопроект 6013 ще не підписано, а новий законопроект ще не прийнято.

Автор: Наталя Мамченко

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