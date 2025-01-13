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Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт – Роксолана Підласа

10:22, 13 січня 2025
Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа повідомила, що комітет виправив «помилку», допущену при прийнятті закону про скасування Господарського кодексу.
Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт – Роксолана Підласа
Джерело фото: Роксолана Підласа
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Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт, або поставили її неякісно. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Нагадаємо, що йдеться про відповідну дискусійну поправку 502, яка була врахована 9 січня при прийнятті в цілому законопроекту 6013 стосовно скасування Господарського кодексу.

«Сьогодні Комітет розглянув МВФ-івський законопроект №12245 про управління публічними інвестиціями. Цього тижня планується голосування у Верховній Раді. За ініціативою Давида Арахамії та Анастасії Радіної ми також включили до законопроекту №12245 норми щодо санкцій для недобросовісних постачальників зброї» - зазначила Підласа.

За її словами це норми про те, що:

  • за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості,
  • за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.

«Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми» - додала голова бюджетного комітету.

Разом з тим, виникає питання, як технічно внести цю поправку, адже законопроект 6013 ще не підписано, а новий законопроект ще не прийнято.

Автор: Наталя Мамченко

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зброя штраф війна господарський кодекс

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