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Бюджетный комитет возобновил штрафы поставщикам, не поставившим оружие на фронт – Роксолана Пидласа

10:22, 13 января 2025
Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что комитет исправил «ошибку», допущенную при принятии закона об отмене Хозяйственного кодекса.
Бюджетный комитет возобновил штрафы поставщикам, не поставившим оружие на фронт – Роксолана Пидласа
Источник фото: Роксолана Пидласа
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Бюджетный комитет возобновил штрафы поставщикам, не поставившим оружие на фронт, или поставившим его некачественно. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

Напомним, что речь идет о соответствующей дискуссионной поправке 502, которая была учтена 9 января при принятии в целом законопроекта 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.

«Сегодня Комитет рассмотрел МВФ-овский законопроект №12245 об управлении публичными инвестициями. На этой неделе планируется голосование в Верховной Раде. По инициативе Давида Арахамии и Анастасии Радиной мы также включили в законопроект №12245 нормы о санкциях для недобросовестных поставщиков оружия» - отметила Пидласа.

По ее словам, это нормы о том, что:

  • за нарушение условий обязательства по качеству (комплектности) товаров (работ, услуг) взимается штраф в размере 20% стоимости,
  • за нарушение сроков выполнения обязательства взимается пеня в размере 0,1% стоимости за каждый день просрочки, а за просрочку более 30 дней дополнительно взимается штраф в размере 7% стоимости.

«Штрафы продолжат стимулировать поставщиков выполнять оборонные контракты вовремя и качественно, несмотря на отмену Хозяйственного кодекса. Государство либо получать качественное оружие, либо – компенсацию. Учитывая, что один оборонный контракт может стоить десятки миллиардов гривен, речь идет о существенных суммах» - добавила глава бюджетного комитета.

Вместе с тем возникает вопрос, как технически внести эту поправку, ведь законопроект 6013 еще не подписан, а новый законопроект еще не принят.

Автор: Наталя Мамченко

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оружие штраф / штрафы война хозяйственный кодекс

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