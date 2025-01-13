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Литва передаст Украине 4500 беспилотников на 5 млн евро

11:12, 13 января 2025
Военная помощь должна поступить в Украину на этой неделе.
Литва передаст Украине 4500 беспилотников на 5 млн евро
Фото: Х / Dovilė Šakalienė
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Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене анонсировала передачу Украине 4,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью 5 млн евро. Соответствующую информацию она обнародовала на своей странице в соцсети Х.

«Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправляет в Украину 4500 беспилотников стоимостью 5 млн евро», - написала Сакалиене.

Министр также добавила, что на последнем заседании правительства Литвы была утверждена новая ускоренная процедура передачи государственных активов. Это позволит значительно сократить время на прохождение процедур, что будет способствовать оперативной поставке помощи Украине.

«Литва стоит с Украиной», - подытожила Сакалиене.

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