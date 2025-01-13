Литва передасть Україні 4500 безпілотників на 5 млн євро

Військова допомога має надійти до України цього тижня.

Фото: Х / Dovilė Šakalienė

Міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне анонсувала передачу Україні 4,5 тисяч безпілотних літальних апаратів загальною вартістю 5 млн євро. Відповідну інформацію вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 млн євро», — написала Сакалієне.

Міністерка також додала, що на останньому засіданні уряду Литви було затверджено нову прискорену процедуру передачі державних активів. Це дозволить значно скоротити час на проходження процедур, що сприятиме оперативному постачанню допомоги Україні.

«Литва стоїть з Україною», — підсумувала Сакалієне.

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