Польща заперечила, що закривала небо для словацької делегації на шляху до Москви

За словами речника польського МЗС, делегації не відмовляли в польоті – вони самі повідомили про зміну маршруту.

Речник МЗС РП Павел Вронський заперечив заяви про те, що Польща начебто закрила небо під час польоту словацької делегації до Москви. Про це пише Polskie Radio.

«Ми не відмовляли словацькій стороні в польоті, вони просто надіслали нам неповні документи, без примітки, а потім, в ході розгляду справи, коли їх попросили їх доповнити, вони повідомили нам про зміну маршруту», – пояснив речник польського МЗС.

Ситуацію прокоментував також віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, польсько-словацькі відносини виглядають добре, але як він заявив, «що стосується напрямку польоту, то я рекомендую летіти до Варшави, а не до Москви».

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