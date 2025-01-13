Польша возразила, что закрывала небо для словацкой делегации на пути в Москву

По словам представителя польского МИД, делегации не отказывали в полете – они сами сообщили об изменении маршрута.

Спикер МИД РП Павел Вронский возразил заявления о том, что Польша якобы закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву. Об этом пишет Polskie Radio.

«Мы не отказывали словацкой стороне в полете, они просто направили нам неполные документы, без примечания, а затем, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили их дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута», – пояснил спикер польского МИД.

Ситуацию прокомментировал также вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

По его словам, польско-словацкие отношения выглядят хорошо, но, как он заявил, «что касается направления полета, то я рекомендую лететь в Варшаву, а не в Москву».

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