Практика судов
  1. В мире

Польша возразила, что закрывала небо для словацкой делегации на пути в Москву

10:36, 13 января 2025
По словам представителя польского МИД, делегации не отказывали в полете – они сами сообщили об изменении маршрута.
Польша возразила, что закрывала небо для словацкой делегации на пути в Москву
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спикер МИД РП Павел Вронский возразил заявления о том, что Польша якобы закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву. Об этом пишет Polskie Radio.

«Мы не отказывали словацкой стороне в полете, они просто направили нам неполные документы, без примечания, а затем, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили их дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута», – пояснил спикер польского МИД.

Ситуацию прокомментировал также вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

По его словам, польско-словацкие отношения выглядят хорошо, но, как он заявил, «что касается направления полета, то я рекомендую лететь в Варшаву, а не в Москву».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект об освобождении оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предварительной оплаты

Комитет одобрил законопроект об изменениях в Гражданский кодекс, предусматривающий освобождение оборонных предприятий от начисления процентов за использование средств предварительной оплаты.

Бюджетный комитет возобновил штрафы поставщикам, не поставившим оружие на фронт – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что комитет исправил «ошибку», допущенную при принятии закона об отмене Хозяйственного кодекса.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о переименовании 103 судов в ближайшее время – комитет дал рекомендацию

Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании судов в первом чтении, хотя он и не содержит финансовых расчетов на изменение печатей и вывесок.

Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы

Суд решил, что офицер не занимался воспитанием военнослужащих и не следил за морально-психологическим состоянием в подразделении.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео