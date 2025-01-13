Дополнительные расходы на ребенка — чем отличаются от алиментов и как взыскать

Дополнительные расходы не являются средствами, направленными на содержание ребенка, и уплачиваются только в связи с наступлением особых обстоятельств в жизни ребенка.

Координационный центр по оказанию безвозмездной помощи разъяснил, что такое дополнительные расходы на ребенка и как их взыскать.

Так, кроме основных расходов (питание, одежда или игрушки) ребенок может нуждаться в дополнительных средствах для своего развития. Это могут быть занятия в спортивных секциях, участие в конкурсах, лечение и т.д. Родители должны платить их поровну, договориться о распределении таких расходов. К примеру, заключив сделку у нотариуса, если сумма больше 340 грн.

Если договориться не удается, дополнительные расходы могут быть взысканы через суд.

Чем дополнительные расходы отличаются от алиментов

Дополнительные расходы не являются средствами, направленными на содержание ребенка, и уплачиваются только в связи с наступлением особых обстоятельств в жизни ребенка.

Они индивидуальны и покрывают специальные потребности. Например:

– расходы на лечение

– развитие талантов: оплата спортивных секций, музыкальных школ

– другие: участие в конкурсах, обучение за границей и т.д.

Дополнительные расходы могут взиматься к 18-летию ребенка.

Как взимаются дополнительные расходы

Родитель, с кем проживает ребенок или покрывающий необходимые дополнительные расходы, может обратиться в суд.

Судебный сбор по таким делам не взимается.

Какие особенности взыскания

Если дополнительные расходы периодические или постоянные (например, оплата секций), они могут быть заявлены вместе с алиментами.

Разовые расходы, например, на лечение, взимаются отдельно. При заявлении разовых расходов необходимо предоставить доказательства всей суммы расходов и просить взыскать половину.

Размер дополнительных расходов устанавливается только в жесткой денежной форме — то есть это конкретная сумма.

Что может быть доказательствами расходов

Квитанции, чеки, другие платежные документы.

Расчеты и обоснование – для будущих затрат.

Что учитывает суд

Суд определяет размер выплат и доли каждого родителя с учетом материального положения, здоровья плательщика алиментов, наличия у него других детей, нетрудоспособных родителей и других обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.