Верховная Рада рассмотрит законопроект о переименовании 103 судов в ближайшее время – комитет дал рекомендацию

10:11, 13 января 2025
Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании судов в первом чтении, хотя он и не содержит финансовых расчетов на изменение печатей и вывесок.
Фото: usionline.com
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект 12351 о переименовании 103 местных общих судов. Напомним, его зарегистрировал глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов вместе с коллегами.
В качестве объяснения приводится необходимость приведения основ функционирования судов в соответствие с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и т. д.
В частности авторы предлагают переименовать Южненский городской суд Одесской области в Южный, Малиновский районный суд Одессы в Хаджибейский, Новомосковский городской суд Днепропетровской области в Самаровский, Ленинский районный суд Днепропетровска в Новокодацкий, Самарский районный суд города Днепропетровска в Самарский районный суд города Днепра, Калининский районный суд города Донецка в Калиновский, Петровский районный суд Донецка в Трудовский и т.д.
Так, предлагается дополнить заключительные и переходные положения закона о судоустройстве нормой об изменении наименования местных общих судов, указав, что это не приводит к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.
Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования, и Государственной судебной администрации Украины в течение этих 30 дней будет поручено осуществить меры, связанные с изменением наименования местных общих судов, а также совершить действия по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
По мнению авторов, реализация переименования не нуждается в дополнительных бюджетных ассигнованиях.
Вместе с тем, как отметило ГНЭУ, изменение названий судов будет иметь правовым следствием проведение государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с изменением названий. Это обусловит необходимость смены вывесок, печатей и т.п., что влечет дополнительные расходы из бюджета в период действия военного положения. Учитывая это, как и требования ч. 3 ст. 91 Регламента ВР, к законопроекту следовало бы добавить финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты).
Напомним, что ранее переименование откладывалось, потому что должна была произойти оптимизация судов, во время которой изменились бы их названия. Однако она из года в год откладывалась.
Ниже приводим перечень переименуемых местных общих судов.
ПЕРЕЛІК місцевих загальних судів, що перейменовуються
В Автономній Республіці Крим:
- Кіровський районний суд АРК на Іслямтерецький районний суд АРК
- Красногвардійський районний суд АРК на Курманський районний суд АРК
- Красноперекопський міськрайонний суд АРК на Перекопський міськрайонний суд АРК
- Ленінський районний суд АРК на Єдикуйський районний суд АРК
- Первомайський районний суд АРК на Джурчанський районний суд АРК
- Совєтський районний суд АРК на Ічкінський районний суд АРК.
У місті Севастополі:
- Гагарінський районний суд на Західний районний суд
- Ленінський районний суд на Центральний районний суд
- Нахімовський районний суд на Північний районний суд.
У Волинській області:
Володимир-Волинський міський суд на Володимирський міський суд.
У Дніпропетровській області:
- Новомосковський міський суд на Самарівський міський суд
- Орджонікідзевський міський суд на Покровський міський суд
- Першотравенський міський суд на Шахтарський міський суд
- Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська на Шевченківський районний суд міста Дніпра
- Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська на Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра
- Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська на Соборний районний суд міста Дніпра
- Кіровський районний суд міста Дніпропетровська на Центральний районний суд міста Дніпра
- Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра
- Ленінський районний суд міста Дніпропетровська на Новокодацький районний суд міста Дніпра
- Самарський районний суд міста Дніпропетровська на Самарський районний суд міста Дніпра
- Дніпропетровській районний суд на Слобожанський районний суд
- Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська на Південний районний суд міста Кам’янського
- Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська на Дніпровський районний суд міста Кам’янського
- Заводський районний суд міста Дніпродзержинська на Заводський районний суд міста Кам’янського
- Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу на Металургійний районний суд міста Кривого Рогу
- Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу на Покровський районний суд міста Кривого Рогу.
У Донецькій області:
- Дзержинський міський суд на Торецький міський суд
- Кіровський міський суд на Хрестівський міський суд
- Краснолиманський міський суд на Лиманський міський суд
- Красноармійський міськрайонний суд на Покровський міськрайонний суд
- Першотравневий районний суд на Мангушський районний суд
- Будьонновський районний суд міста Донецька на Шахтарський районний суд міста Донецька
- Ворошиловський районний суд міста Донецька на Юзівський районний суд міста Донецька
- Калінінський районний суд міста Донецька на Калинівський районний суд міста Донецька
- Кіровський міський суд міста Донецька на Хрестівський міський суд міста Донецька
- Кіровський районний суд міста Донецька на Рутченківський районний суд міста Донецька
- Куйбишевський районний суд міста Донецька на Смолянський районний суд міста Донецька
- Ленінський районний суд міста Донецька на Кальміуський районний суд міста Донецька
- Петровський районний суд міста Донецька на Трудівський районний суд міста Донецька
- Пролетарський районний суд міста Донецька на Чумаківський районний суд міста Донецька
- Калинінський районний суд міста Горлівки на Кіндратівський районний суд міста Горлівки
- Кіровський районний суд міста Макіївки на Шевченківський районний суд міста Макіївки
- Совєтський районний суд міста Макіївки на Магістральний районний суд міста Макіївки
- Червоногвардійський районний суд міста Макіївки на Калинівський районний суд міста Макіївки
- Жовтневий районний суд міста Маріуполя на Центральний районний суд міста Маріуполя
- Іллічівський районний суд міста Маріуполя на Кальміуський районний суд міста Маріуполя
- Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя на Лівобережний районний суд міста Маріуполя.
У Житомирській області:
- Червоноармійський районний суд на Пулинський районний суд
- Новоград-Волинський міськрайонний суд на Звягельський міськрайонний суд
- Володарсько-Волинський районний суд на Хорошівський районний суд.
У Запорізькій області:
- Куйбишевський районний суд на Кам’янський районний суд
- Жовтневий районний суд міста Запоріжжя на Олександрівський районний суд міста Запоріжжя
- Ленінський районний суд міста Запоріжжя на Дніпровський районний суд міста Запоріжжя
- Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя на Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя.
У Київській області:
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області на Переяславський міськрайонний суд Київської області.
У Кіровоградській області:
- Ульяновський районний суд Кіровоградської області на Благовіщенський районний суд Кіровоградської області;
- Кіровський районний суд міста Кіровограда на Фортечний районний суд міста Кропивницького
- Ленінський районний суд міста Кіровограда на Подільський районний суд міста Кропивницького
- Кіровоградський районний суд Кіровоградської області на Кропивницький районний суд Кіровоградської області
У Луганській області:
- Новопсковський районний суд на Айдарський районний суд
- Краснодонський міськрайонний суд на Сорокинський міськрайонний суд
- Краснолуцький міський суд на Хрустальний міський суд
- Кіровський міський суд на Голубівський міський суд
- Стахановський міський суд на Кадіївський міський суд
- Первомайський міський суд на Сокологірський міський суд
- Свердловський міський суд на Довжанський міський суд
- Сєвєродонецький міський суд на Сіверськодонецький міський суд
- Артемівський районний суд міста Луганська на Шевченківський районний суд міста Луганська
- Жовтневий районний суд міста Луганська на Індустріальний районний суд міста Луганська
- Ленінський районний суд міста Луганська на Староміський районний суд міста Луганська.
У Львівській області:
Червоноградський міський суд Львівської області на Шептицький міський суд Львівської області.
У Миколаївській області:
- Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд
- Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд
- Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва.
У Одеській області:
- Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд
- Южненський міський суд на Південнівський міський суд
- Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд
- Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд
- Комінтернівський районний на Доброславський районний суд
- Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд
- Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси
- Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси
У Полтавській області:
- Ленінський районний суд міста Полтави на Подільський районний суд міста Полтави;
- Октябрський районний суд міста Полтави на Шевченківський районний суд міста Полтави;
- Комсомольський міський суд Полтавської області на Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.
У Рівненській області:
Кузнецовський міський суд Рівненської області на Вараський міський суд Рівненської області.
У Харківській області:
- Красноградський районний суд на Берестинський районний суд
- Первомайський міськрайонний суд на Златопільський міськрайонний суд
- Дзержинський районний суд міста Харкова на Шевченківський районний суд міста Харкова
- Жовтневий районний суд міста Харкова на Новобаварський районний суд міста Харкова
- Комінтернівський районний суд міста Харкова на Слобідський районний суд міста Харкова
- Ленінський районний суд міста Харкова на Холодногірський районний суд міста Харкова
- Московський районний суд міста Харкова на Салтівський районний суд міста Харкова
- Орджонікідзевський районний суд міста Харкова на Індустріальний районний суд міста Харкова
- Фрунзенський районний суд міста Харкова на Немишлянський районний суд міста Харкова
- Червонозаводський районний суд міста Харкова на Основ'янський районний суд міста Харкова.
У Херсонській області:
- Цюрупинський районний суд на Олешківський районний суд
- Суворовський районний суд міста Херсона на Центральний районний суд міста Херсона
- Комсомольський районний суд міста Херсона на Корабельний районний суд міста Херсона.
У Черкаській області:
- Ватутінський міський суд на Багачевський міський суд
- Катеринопільський районний суд на Калинопільський районний суд.
У Чернівецькій області:
Першотравневий районний суд міста Чернівців на Чернівецький районний суд міста Чернівців.
У Чернігівській області:
Щорський районний суд на Сновський районний суд.
Автор: Наталя Мамченко
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