Верховная Рада рассмотрит законопроект о переименовании 103 судов в ближайшее время – комитет дал рекомендацию

Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании судов в первом чтении, хотя он и не содержит финансовых расчетов на изменение печатей и вывесок.

Фото: usionline.com

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект 12351 о переименовании 103 местных общих судов. Напомним, его зарегистрировал глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов вместе с коллегами.

В качестве объяснения приводится необходимость приведения основ функционирования судов в соответствие с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и т. д.

В частности авторы предлагают переименовать Южненский городской суд Одесской области в Южный, Малиновский районный суд Одессы в Хаджибейский, Новомосковский городской суд Днепропетровской области в Самаровский, Ленинский районный суд Днепропетровска в Новокодацкий, Самарский районный суд города Днепропетровска в Самарский районный суд города Днепра, Калининский районный суд города Донецка в Калиновский, Петровский районный суд Донецка в Трудовский и т.д.

Так, предлагается дополнить заключительные и переходные положения закона о судоустройстве нормой об изменении наименования местных общих судов, указав, что это не приводит к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования, и Государственной судебной администрации Украины в течение этих 30 дней будет поручено осуществить меры, связанные с изменением наименования местных общих судов, а также совершить действия по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

По мнению авторов, реализация переименования не нуждается в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Вместе с тем, как отметило ГНЭУ, изменение названий судов будет иметь правовым следствием проведение государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с изменением названий. Это обусловит необходимость смены вывесок, печатей и т.п., что влечет дополнительные расходы из бюджета в период действия военного положения. Учитывая это, как и требования ч. 3 ст. 91 Регламента ВР, к законопроекту следовало бы добавить финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты).

Напомним, что ранее переименование откладывалось, потому что должна была произойти оптимизация судов, во время которой изменились бы их названия. Однако она из года в год откладывалась.

Ниже приводим перечень переименуемых местных общих судов.

ПЕРЕЛІК місцевих загальних судів, що перейменовуються

В Автономній Республіці Крим:

Кіровський районний суд АРК на Іслямтерецький районний суд АРК

Красногвардійський районний суд АРК на Курманський районний суд АРК

Красноперекопський міськрайонний суд АРК на Перекопський міськрайонний суд АРК

Ленінський районний суд АРК на Єдикуйський районний суд АРК

Первомайський районний суд АРК на Джурчанський районний суд АРК

Совєтський районний суд АРК на Ічкінський районний суд АРК.

У місті Севастополі:

Гагарінський районний суд на Західний районний суд

Ленінський районний суд на Центральний районний суд

Нахімовський районний суд на Північний районний суд.

У Волинській області:

Володимир-Волинський міський суд на Володимирський міський суд.

У Дніпропетровській області:

Новомосковський міський суд на Самарівський міський суд

Орджонікідзевський міський суд на Покровський міський суд

Першотравенський міський суд на Шахтарський міський суд

Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська на Шевченківський районний суд міста Дніпра

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська на Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра

Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська на Соборний районний суд міста Дніпра

Кіровський районний суд міста Дніпропетровська на Центральний районний суд міста Дніпра

Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра

Ленінський районний суд міста Дніпропетровська на Новокодацький районний суд міста Дніпра

Самарський районний суд міста Дніпропетровська на Самарський районний суд міста Дніпра

Дніпропетровській районний суд на Слобожанський районний суд

Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська на Південний районний суд міста Кам’янського

Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська на Дніпровський районний суд міста Кам’янського

Заводський районний суд міста Дніпродзержинська на Заводський районний суд міста Кам’янського

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу на Металургійний районний суд міста Кривого Рогу

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу на Покровський районний суд міста Кривого Рогу.

У Донецькій області:

Дзержинський міський суд на Торецький міський суд

Кіровський міський суд на Хрестівський міський суд

Краснолиманський міський суд на Лиманський міський суд

Красноармійський міськрайонний суд на Покровський міськрайонний суд

Першотравневий районний суд на Мангушський районний суд

Будьонновський районний суд міста Донецька на Шахтарський районний суд міста Донецька

Ворошиловський районний суд міста Донецька на Юзівський районний суд міста Донецька

Калінінський районний суд міста Донецька на Калинівський районний суд міста Донецька

Кіровський міський суд міста Донецька на Хрестівський міський суд міста Донецька

Кіровський районний суд міста Донецька на Рутченківський районний суд міста Донецька

Куйбишевський районний суд міста Донецька на Смолянський районний суд міста Донецька

Ленінський районний суд міста Донецька на Кальміуський районний суд міста Донецька

Петровський районний суд міста Донецька на Трудівський районний суд міста Донецька

Пролетарський районний суд міста Донецька на Чумаківський районний суд міста Донецька

Калинінський районний суд міста Горлівки на Кіндратівський районний суд міста Горлівки

Кіровський районний суд міста Макіївки на Шевченківський районний суд міста Макіївки

Совєтський районний суд міста Макіївки на Магістральний районний суд міста Макіївки

Червоногвардійський районний суд міста Макіївки на Калинівський районний суд міста Макіївки

Жовтневий районний суд міста Маріуполя на Центральний районний суд міста Маріуполя

Іллічівський районний суд міста Маріуполя на Кальміуський районний суд міста Маріуполя

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя на Лівобережний районний суд міста Маріуполя.

У Житомирській області:

Червоноармійський районний суд на Пулинський районний суд

Новоград-Волинський міськрайонний суд на Звягельський міськрайонний суд

Володарсько-Волинський районний суд на Хорошівський районний суд.

У Запорізькій області:

Куйбишевський районний суд на Кам’янський районний суд

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя на Олександрівський районний суд міста Запоріжжя

Ленінський районний суд міста Запоріжжя на Дніпровський районний суд міста Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя на Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя.

У Київській області:

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області на Переяславський міськрайонний суд Київської області.

У Кіровоградській області:

Ульяновський районний суд Кіровоградської області на Благовіщенський районний суд Кіровоградської області;

Кіровський районний суд міста Кіровограда на Фортечний районний суд міста Кропивницького

Ленінський районний суд міста Кіровограда на Подільський районний суд міста Кропивницького

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області на Кропивницький районний суд Кіровоградської області

У Луганській області:

Новопсковський районний суд на Айдарський районний суд

Краснодонський міськрайонний суд на Сорокинський міськрайонний суд

Краснолуцький міський суд на Хрустальний міський суд

Кіровський міський суд на Голубівський міський суд

Стахановський міський суд на Кадіївський міський суд

Первомайський міський суд на Сокологірський міський суд

Свердловський міський суд на Довжанський міський суд

Сєвєродонецький міський суд на Сіверськодонецький міський суд

Артемівський районний суд міста Луганська на Шевченківський районний суд міста Луганська

Жовтневий районний суд міста Луганська на Індустріальний районний суд міста Луганська

Ленінський районний суд міста Луганська на Староміський районний суд міста Луганська.

У Львівській області:

Червоноградський міський суд Львівської області на Шептицький міський суд Львівської області.

У Миколаївській області:

Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд

Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд

Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва.

У Одеській області:

Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд

Южненський міський суд на Південнівський міський суд

Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд

Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд

Комінтернівський районний на Доброславський районний суд

Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд

Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси

Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси

У Полтавській області:

Ленінський районний суд міста Полтави на Подільський районний суд міста Полтави;

Октябрський районний суд міста Полтави на Шевченківський районний суд міста Полтави;

Комсомольський міський суд Полтавської області на Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.

У Рівненській області:

Кузнецовський міський суд Рівненської області на Вараський міський суд Рівненської області.

У Харківській області:

Красноградський районний суд на Берестинський районний суд

Первомайський міськрайонний суд на Златопільський міськрайонний суд

Дзержинський районний суд міста Харкова на Шевченківський районний суд міста Харкова

Жовтневий районний суд міста Харкова на Новобаварський районний суд міста Харкова

Комінтернівський районний суд міста Харкова на Слобідський районний суд міста Харкова

Ленінський районний суд міста Харкова на Холодногірський районний суд міста Харкова

Московський районний суд міста Харкова на Салтівський районний суд міста Харкова

Орджонікідзевський районний суд міста Харкова на Індустріальний районний суд міста Харкова

Фрунзенський районний суд міста Харкова на Немишлянський районний суд міста Харкова

Червонозаводський районний суд міста Харкова на Основ'янський районний суд міста Харкова.

У Херсонській області:

Цюрупинський районний суд на Олешківський районний суд

Суворовський районний суд міста Херсона на Центральний районний суд міста Херсона

Комсомольський районний суд міста Херсона на Корабельний районний суд міста Херсона.

У Черкаській області:

Ватутінський міський суд на Багачевський міський суд

Катеринопільський районний суд на Калинопільський районний суд.

У Чернівецькій області:

Першотравневий районний суд міста Чернівців на Чернівецький районний суд міста Чернівців.

У Чернігівській області:

Щорський районний суд на Сновський районний суд.

Автор: Наталя Мамченко

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