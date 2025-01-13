Иностранные компании смогут модернизировать воздушную и морскую технику Украины – новые правила сотрудничества

Кабмин утвердил новый порядок привлечения иностранных компаний к модернизации военной техники.

Фото: uifuture.org

Кабинет Министров Украины принял важное решение о привлечении иностранных компаний к процессу модернизации военной техники для Сил обороны страны. Это стало возможным благодаря инициативе Министерства обороны, которое предложило обновленный порядок сотрудничества с иностранными производителями в сфере оборонных закупок. Об этом сообщили в ведомстве.

Новое решение определяет четкие условия для внешнеэкономических контрактов и включает требования по техническому состоянию техники, обучение персонала и контроля качества. Согласно обновленному порядку, иностранные компании смогут участвовать в модернизации вооружения, в частности воздушных судов, их компонентов и оборудования, а также кораблей, при условии наличия специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг.

Заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко отметил, что основное внимание будет уделено модернизации воздушной и морской техники, что существенно повысит ее эффективность благодаря применению передовых западных технологий.

«Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей», - сказал Клочко.

Нововведения также будут способствовать развитию совместных высокотехнологичных проектов и усилению обороноспособности Украины в условиях российской агрессии. В документах регулируется порядок передачи созданной научно-технической продукции, а также права интеллектуальной собственности.

Начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак подчеркнул, что такие изменения позволят значительно улучшить образцы существующего вооружения и военной техники, а также обеспечат эффективное противодействие внешним угрозам.

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