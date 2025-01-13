13 января – важные события, праздники и исторические моменты

10:00, 13 января 2025
13 января в Украине отмечают День общественного радиовещания.
13 января отмечается несколько важных событий как в Украине, так и в мире. В Украине верующие чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника, а также празднуется День общественного радиовещания.
В разных странах мира в этот день отмечают:
Литва - День защитников свободы
Монголия - День Конституции
Кабо-Верде - День демократии
США - День памяти Стивена Фостера
Уэльс - Старый Новый год
В этот день родились:
- 1894 год - Евгений Онацкий, ведущий деятель ОУН, журналист и ученый
- 1904 год - Натан Мильштейн, скрипач-виртуоз
- 1919 год - Любовь Малая, украинский врач, академик НАН Украины
Календарь важных событий:
- 1610 год - Галилео Галилей открывает четвертый спутник Юпитера, Каллисто
- 1854 год - Фаас Энтони получает патент на аккордеон
- 1910 год - первая публичная радиотрансляция из Нью-Йорка
- 1919 год - Директория УНР утверждает закон о призыве на действительную военную службу
- 1942 год - начало принудительного вывоза украинцев в Германию (остарбайтеры)
- 1989 год - компьютеры Великобритании заражает вирус «Friday the 13th»
- 1992 год - Украина и Швеция устанавливают дипломатические отношения
- 1993 год - подписание «Конвенции о запрещении химического оружия»
- 1999 год - Майкл Джордан объявляет о завершении карьеры баскетболиста
- 2000 год - Билл Гейтс объявляет об отставке с поста руководителя Microsoft
- 2010 год - Киевский суд признает, что советские лидеры организовали геноцид украинцев
- 2015 год - теракт под Волновахой в результате российской агрессии против Украины.
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