13 января – важные события, праздники и исторические моменты

13 января в Украине отмечают День общественного радиовещания.

13 января отмечается несколько важных событий как в Украине, так и в мире. В Украине верующие чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника, а также празднуется День общественного радиовещания.

В разных странах мира в этот день отмечают:

Литва - День защитников свободы

Монголия - День Конституции

Кабо-Верде - День демократии

США - День памяти Стивена Фостера

Уэльс - Старый Новый год

В этот день родились:

1894 год - Евгений Онацкий , ведущий деятель ОУН, журналист и ученый

, ведущий деятель ОУН, журналист и ученый 1904 год - Натан Мильштейн , скрипач-виртуоз

, скрипач-виртуоз 1919 год - Любовь Малая, украинский врач, академик НАН Украины

Календарь важных событий:

1610 год - Галилео Галилей открывает четвертый спутник Юпитера, Каллисто

1854 год - Фаас Энтони получает патент на аккордеон

1910 год - первая публичная радиотрансляция из Нью-Йорка

1919 год - Директория УНР утверждает закон о призыве на действительную военную службу

1942 год - начало принудительного вывоза украинцев в Германию (остарбайтеры)

1989 год - компьютеры Великобритании заражает вирус «Friday the 13th»

1992 год - Украина и Швеция устанавливают дипломатические отношения

1993 год - подписание «Конвенции о запрещении химического оружия»

1999 год - Майкл Джордан объявляет о завершении карьеры баскетболиста

2000 год - Билл Гейтс объявляет об отставке с поста руководителя Microsoft

2010 год - Киевский суд признает, что советские лидеры организовали геноцид украинцев

2015 год - теракт под Волновахой в результате российской агрессии против Украины.

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