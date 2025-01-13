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13 січня – важливі події, свята та історичні моменти

10:00, 13 січня 2025
13 січня в Україні відзначають День суспільного радіомовлення.
13 січня – важливі події, свята та історичні моменти
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13 січня відзначається кілька важливих подій як в Україні, так і в світі. В Україні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка, а також святкується День суспільного радіомовлення.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Литва – День захисників свободи

Монголія – День Конституції

Кабо-Верде – День демократії

США – День пам’яті Стівена Фостера

Уельс – Старий Новий рік

Цього дня народилися:

  • 1894 рік — Євген Онацький, провідний діяч ОУН, журналіст і науковець
  • 1904 рік — Натан Мільштейн, скрипаль-віртуоз
  • 1919 рік — Любов Мала, українська лікарка, академік НАН України

Календар важливих подій:

  • 1610 рік — Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, Каллісто
  • 1854 рік — Фаас Ентоні отримує патент на акордеон
  • 1910 рік — перша публічна радіотрансляція з Нью-Йорка
  • 1919 рік — Директорія УНР затверджує закон про заклик до дійсної військової служби
  • 1942 рік — початок примусового вивезення українців до Німеччини (остарбайтери)
  • 1989 рік — комп'ютери Великої Британії заражає вірус «Friday the 13th»
  • 1992 рік — Україна та Швеція встановлюють дипломатичні відносини
  • 1993 рік — підписання «Конвенції про заборону хімічної зброї»
  • 1999 рік — Майкл Джордан оголошує про завершення кар'єри баскетболіста
  • 2000 рік — Білл Ґейтс оголошує про відставку з поста керівника Microsoft
  • 2010 рік — Київський суд визнає, що радянські лідери організували геноцид українців
  • 2015 рік — теракт під Волновахою внаслідок російської агресії проти України.

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