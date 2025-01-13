13 січня – важливі події, свята та історичні моменти

13 січня в Україні відзначають День суспільного радіомовлення.

13 січня відзначається кілька важливих подій як в Україні, так і в світі. В Україні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка, а також святкується День суспільного радіомовлення.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Литва – День захисників свободи

Монголія – День Конституції

Кабо-Верде – День демократії

США – День пам’яті Стівена Фостера

Уельс – Старий Новий рік

Цього дня народилися:

1894 рік — Євген Онацький , провідний діяч ОУН, журналіст і науковець

, провідний діяч ОУН, журналіст і науковець 1904 рік — Натан Мільштейн , скрипаль-віртуоз

, скрипаль-віртуоз 1919 рік — Любов Мала, українська лікарка, академік НАН України

Календар важливих подій:

1610 рік — Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, Каллісто

1854 рік — Фаас Ентоні отримує патент на акордеон

1910 рік — перша публічна радіотрансляція з Нью-Йорка

1919 рік — Директорія УНР затверджує закон про заклик до дійсної військової служби

1942 рік — початок примусового вивезення українців до Німеччини (остарбайтери)

1989 рік — комп'ютери Великої Британії заражає вірус «Friday the 13th»

1992 рік — Україна та Швеція встановлюють дипломатичні відносини

1993 рік — підписання «Конвенції про заборону хімічної зброї»

1999 рік — Майкл Джордан оголошує про завершення кар'єри баскетболіста

2000 рік — Білл Ґейтс оголошує про відставку з поста керівника Microsoft

2010 рік — Київський суд визнає, що радянські лідери організували геноцид українців

2015 рік — теракт під Волновахою внаслідок російської агресії проти України.

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