13 січня – важливі події, свята та історичні моменти

10:00, 13 січня 2025
13 січня в Україні відзначають День суспільного радіомовлення.
13 січня відзначається кілька важливих подій як в Україні, так і в світі. В Україні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка, а також святкується День суспільного радіомовлення.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
Литва – День захисників свободи
Монголія – День Конституції
Кабо-Верде – День демократії
США – День пам’яті Стівена Фостера
Уельс – Старий Новий рік
Цього дня народилися:
- 1894 рік — Євген Онацький, провідний діяч ОУН, журналіст і науковець
- 1904 рік — Натан Мільштейн, скрипаль-віртуоз
- 1919 рік — Любов Мала, українська лікарка, академік НАН України
Календар важливих подій:
- 1610 рік — Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, Каллісто
- 1854 рік — Фаас Ентоні отримує патент на акордеон
- 1910 рік — перша публічна радіотрансляція з Нью-Йорка
- 1919 рік — Директорія УНР затверджує закон про заклик до дійсної військової служби
- 1942 рік — початок примусового вивезення українців до Німеччини (остарбайтери)
- 1989 рік — комп'ютери Великої Британії заражає вірус «Friday the 13th»
- 1992 рік — Україна та Швеція встановлюють дипломатичні відносини
- 1993 рік — підписання «Конвенції про заборону хімічної зброї»
- 1999 рік — Майкл Джордан оголошує про завершення кар'єри баскетболіста
- 2000 рік — Білл Ґейтс оголошує про відставку з поста керівника Microsoft
- 2010 рік — Київський суд визнає, що радянські лідери організували геноцид українців
- 2015 рік — теракт під Волновахою внаслідок російської агресії проти України.
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