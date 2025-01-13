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Іноземні компанії зможуть модернізувати повітряну та морську техніку України – нові правила співпраці

10:18, 13 січня 2025
Кабмін затвердив новий порядок залучення іноземних компаній до модернізації військової техніки.
Іноземні компанії зможуть модернізувати повітряну та морську техніку України – нові правила співпраці
Фото: uifuture.org
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Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення щодо залучення іноземних компаній до процесу модернізації військової техніки для Сил оборони країни. Це стало можливим завдяки ініціативі Міністерства оборони, яке запропонувало оновлений порядок співпраці з іноземними виробниками у сфері оборонних закупівель. Про це повідомили у відомстві.

Нове рішення визначає чіткі умови для зовнішньоекономічних контрактів та включає вимоги щодо технічного стану техніки, навчання персоналу та контролю якості. Згідно з оновленим порядком, іноземні компанії зможуть брати участь у модернізації озброєння, зокрема повітряних суден, їх компонентів та обладнання, а також кораблів, за умови наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг.

Заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко зазначив, що основна увага буде приділена модернізації повітряної та морської техніки, що суттєво підвищить її ефективність завдяки застосуванню передових західних технологій.

«Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів», – сказав Клочко.

Нововведення також сприятимуть розвитку спільних високотехнологічних проєктів та посиленню обороноздатності України в умовах російської агресії. У документах регулюється порядок передачі створеної науково-технічної продукції, а також права інтелектуальної власності.

Начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак підкреслив, що такі зміни дозволять значно покращити зразки існуючого озброєння і військової техніки, а також забезпечать ефективну протидію зовнішнім загрозам.

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