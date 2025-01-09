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Верховная Рада приняла в целом закон об отмене Хозяйственного кодекса

10:32, 9 января 2025
Закон об отмене Хозяйственного кодекса также предусматривает, что в Украине появится новое определение и разграничение предприятий.
Верховная Рада приняла в целом закон об отмене Хозяйственного кодекса
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Верховная Рада 9 января приняла в целом как закон законопроект 6013 «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».

Закон предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

«За» – 248 депутатов.

Закон определяет правовые и организационные основы деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц.

Как указано в третьей версии законопроекта, предоставленной депутатам 8 января, предприятие – юридическое лицо, которое на день введения в действие настоящего Закона зарегистрировано в организационно-правовой форме государственного предприятия (государственного коммерческого предприятия, государственного некоммерческого предприятия, казенного предприятия), коммунального предприятия (коммунального коммерческого предприятия, коммунального некоммерческого предприятия, совместного коммунального предприятия, частного предприятия, дочернего предприятия, иностранного предприятия, предприятия объединения граждан (религиозной организации, профсоюза), предприятия потребительской кооперации.

Переходный период – трехлетний срок, начинающийся со дня введения этого закона.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон хозяйственный кодекс

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