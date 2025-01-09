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Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

10:16, 9 января 2025
ЕС в разных случаях выражал четкую политическую поддержку демократии в Армении, - заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС
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Армянское правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает News.am.

Теперь законопроект должен рассмотреть парламент страны.

"Законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС был вынесен на обсуждение Национального Собрания как гражданская инициатива, и теперь правительство должно высказать свою позицию", - заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Также он отметил, что рекомендует предоставить положительный ответ по законопроекту. Он также отметил, что в последние годы Армения и ЕС имели достаточно интенсивные и динамичные отношения.

"Они были очень насыщенными и охватывали разные сферы. ЕС неоднократно выражал свою решительную политическую поддержку демократии в Армении. ЕС, по сути, участвует в обеспечении окружающей среды вокруг Армении. Я имею в виду развертывание гражданской мониторинговой миссии ЕС", - сказал Мирзо.

Министр вспомнил, что ЕС также выразил готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. По его мнению, у ЕС очень богатые демократические традиции и сильные демократические институты. Также в Евросоюзе является свободной конкурентной средой с современной экономикой.

Как отметил премьер Армении Никол Пашинян, решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме. После одобрения правительством, законопроект должен также пройти голосование в парламенте.

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ЕС Армения

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