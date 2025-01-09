Началось заседание в формате «Рамштайн» – Рустем Умеров встретился с Ллойдом Остином

На заседании утвердят «дорожные карты», которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи, по меньшей мере, до конца 2027 года.

9 января началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров отметил, что провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества.

Лидеры коалиций утверждают «дорожные карты» по каждому из восьми направлений сотрудничества, которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи, по меньшей мере, до конца 2027 года.

Эти документы, разработанные и согласованные совместно Украиной и партнерами, станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям как ПВО, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие важные сферы. Предстоит большая работа», — подчеркнул Рустем Умеров.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие во встрече в формате Рамштайн.

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