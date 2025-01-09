Розпочалося засідання у форматі «Рамштайн» — Рустем Умєров зустрівся з Ллойдом Остіном

На засіданні затвердять «дорожні карти», які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року.

9 січня розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Умєров зазначив, що провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорили підготовку до засідання та ключові напрями співпраці.

Лідери коаліцій затверджують «дорожні карти» за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року.

«Ці документи, розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами, стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери. Попереду велика робота», — наголосив Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь в зустрічі у форматі «Рамштайн».

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