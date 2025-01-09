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Уряд Вірменії схвалив законопроект про початок процесу вступу до ЄС

10:16, 9 січня 2025
ЄС у різних випадках висловлював чітку політичну підтримку демократії у Вірменії, — заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.
Уряд Вірменії схвалив законопроект про початок процесу вступу до ЄС
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Вірменський уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу країни до Євросоюзу. Про це повідомляє News.am.

Тепер законопроект має розглянути парламент країни.

"Законопроект про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію", - заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Також він зазначив, що рекомендує надати позитивну відповідь щодо законопроекту. Він також зауважив, що в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

"Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", - сказав Мірзоян.

Міністр згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії. На його думку, ЄС має дуже багаті демократичні традиції та сильні демократичні інститути. Також у Євросоюз є вільним конкурентним середовищем з сучасною економікою.

Як зазначив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, рішення про вступ Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі. Після схвалення урядом законопроєкт має також пройти голосування в парламенті.

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ЄС Вірменія

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