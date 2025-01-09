Уряд Вірменії схвалив законопроект про початок процесу вступу до ЄС

ЄС у різних випадках висловлював чітку політичну підтримку демократії у Вірменії, — заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Вірменський уряд схвалив проект закону про початок процесу вступу країни до Євросоюзу. Про це повідомляє News.am.

Тепер законопроект має розглянути парламент країни.

"Законопроект про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію", - заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Також він зазначив, що рекомендує надати позитивну відповідь щодо законопроекту. Він також зауважив, що в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

"Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", - сказав Мірзоян.

Міністр згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії. На його думку, ЄС має дуже багаті демократичні традиції та сильні демократичні інститути. Також у Євросоюз є вільним конкурентним середовищем з сучасною економікою.

Як зазначив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, рішення про вступ Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі. Після схвалення урядом законопроєкт має також пройти голосування в парламенті.

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