Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про скасування Господарського кодексу

10:32, 9 січня 2025
Закон про скасування Господарського кодексу також передбачає, що в Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств.
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про скасування Господарського кодексу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 9 січня прийняла в цілому як закон законопроект 6013 «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Закон передбачає скасування Господарського кодексу.

«За» - 248 депутатів.

Також закон визначає правові та організаційні засади діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб.

Як зазначено у третій версії законопроекту, яку надали депутатам 8 січня, підприємство – юридична особа, яка на день введення в дію цього Закону зареєстрована в організаційно-правовій формі державного підприємства (державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства), комунального підприємства (комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства), спільного комунального підприємства, приватного підприємства, дочірнього підприємства, іноземного підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації.

Перехідний період – трирічний строк, що починається з дня введення в дію цього закону.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України закон господарський кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада провалила законопроект Кабміну про створення Вищого адмінсуду за участі міжнародних експертів і неочікувано підтримала альтернативну версію

Народні депутати замість ідеї зі створення Вищого адмінсуду підтримали законопроект Сергія Власенка про передачу справ щодо оскарження конкурсів на директора НАБУ, САП і НАЗК до Київського міського ОАС.

Жінок будуть ставити на військовий облік військовозобовʼязаних лише за їх бажанням — прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який встановлює, що після проходження базової військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про скасування Господарського кодексу

Закон про скасування Господарського кодексу також передбачає, що в Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств.

Комітет рекомендував прийняти законопроект щодо створення в Україні Вищого адміністративного суду

Верховна Рада розгляне законопроект про засади створення нового Вищого адміністративного суду.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду