Верховна Рада ухвалила в цілому закон про скасування Господарського кодексу

Закон про скасування Господарського кодексу також передбачає, що в Україні зʼявиться нове визначення і розмежування підприємств.

Верховна Рада 9 січня прийняла в цілому як закон законопроект 6013 «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

Закон передбачає скасування Господарського кодексу.

«За» - 248 депутатів.

Також закон визначає правові та організаційні засади діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб.

Як зазначено у третій версії законопроекту, яку надали депутатам 8 січня, підприємство – юридична особа, яка на день введення в дію цього Закону зареєстрована в організаційно-правовій формі державного підприємства (державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства), комунального підприємства (комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства), спільного комунального підприємства, приватного підприємства, дочірнього підприємства, іноземного підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації.

Перехідний період – трирічний строк, що починається з дня введення в дію цього закону.

Автор: Наталя Мамченко

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