Капитальный ремонт тоннеля метро между «Лукьяновской» и «Золотыми воротами» будет стоить 28,8 млн грн

В метро Киева начнется капитальный ремонт тоннеля между «Лукьяновской» и «Золотыми воротами», работы должны завершить до конца 2025 года.

Фото: tvoemisto.tv

В столичном метро планируется капитальный ремонт тоннеля на первом пути между станциями «Лукьяновская» и «Золотые ворота». Общий бюджет работ составляет 28,8 млн гривен, как указано в объявлении на платформе Prozorro.

Ремонт предусматривает усиление основных конструкций перегонного тоннеля, что имеет целью улучшить состояние оправы и обеспечить безопасность и стабильность конструкций.

Для разработки проектной документации было выделено 28,8 млн гривен. Аукцион по выбору подрядчика для корректировки проекта запланирован на завтра, 14 января. Завершение ремонтных работ ожидается до конца 2025 года.

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