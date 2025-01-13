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Закупили дві тисячі планшетів за завищеними цінами – оголошено підозру двом посадовцям ДСНС

14:25, 13 січня 2025
Закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 млн гривень.
Закупили дві тисячі планшетів за завищеними цінами – оголошено підозру двом посадовцям ДСНС
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Повідомлено про підозру заступнику начальника одного із підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій та заступнику начальника відділу цього підрозділу, які закупили електронні планшети за завищеними цінами. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, у вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю 2 тисяч планшетів на понад 50 млн грн.

За даними ДБР, закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів.

Заступник начальника підрозділу, не дослідивши ринкову вартість планшетів, оголосив це підприємство переможцем.

Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 млн гривень.

Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Перевіряється причетність інших осіб до кримінального правопорушення.

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ДСНС ДБР підозрюваний публічні закупівлі

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