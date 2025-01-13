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Во Львове мужчина отсудил в районной администрации компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

12:56, 13 января 2025
Суд признал, что дерево упало из-за ненадлежащего ухода.
Во Львове мужчина отсудил в районной администрации компенсацию за упавшее на автомобиль дерево
Иллюстративное фото из открытых источников
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Во Львове суд обязал районную администрацию уплатить мужчине 61 тысячу гривен за поврежденный автомобиль. На его авто Renault во время грозы упало дерево. Решение по делу №466/7420/23 обнародовал Шевченковский районный суд Львова.

В материалах дела указывается, что инцидент произошел 5 января 2023 года.

Львовянин ехал за рулем автомобиля Renault Trafic по ул. Шевченко в направлении Рясне-2. Около 23:40, не доезжая до перекрестка улиц Шевченко – Величковского, на его автомобиль с обочины дороги упало дерево, повредившее лобовое стекло, передний бампер, капот, фары, переднее правое крыло, задний бампер и крыша.

На место прибыли полицейские, составившие схему ДТП и описавшие повреждения.

Страховая компания отказалась компенсировать затраты на ремонт автомобиля, поэтому мужчина обратился к эксперту, оценившему повреждение в 56,1 тыс. грн.

После этого водитель обратился в суд за компенсацией в Шевченковскую районную администрацию.

Представители администрации иск возразили, отметив, что дерево упало из-за плохой погоды и шквалы ветра, а территория, где растет дерево, находится в обслуживании «Укрзализныци».

В ходе судебного разбирательства эксперты установили, что дерево растет на территории Шевченковской районной администрации.

На обломках деревьев не обнаружено признаков загнивания или других повреждений, однако корень дерева прогнил. Поэтому суд признал, что дерево упало из-за ненадлежащего ухода.

Судя по обстоятельствам дела, суд удовлетворил иск частично.

Суд обязал Шевченковскую РА уплатить мужчине 56,1 тыс. грн компенсации, 2 тыс. грн морального ущерба, 3 тыс. грн расходов на экспертизы, а также почти 4 тыс. грн судебного сбора. Это решение можно оспорить в апелляции.

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