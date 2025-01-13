В Дії стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2025

Украинцы могут выбрать кто закроет десятку финалистов Нацотбора 2025 года.

Источник фото: Общественное

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Украинцам предлагают определить последнего участника Нацотбора, который вместе с другими девятью поборется за выступление на Евровидении в 2025 году.

В списке — 10 исполнителей, проголосовать можно только за одного кандидата.

Опрос был запущен в приложении Дія. Голосование длится до 10:00 17 января. Проголосовать могут граждане старше 14 лет.

Слушать песни участников, участвующих в зрительском голосовании, можно здесь – ссылка.

Финал Нацотбора запланирован на 8 февраля.

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