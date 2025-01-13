В Дії стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2025

Украинцам предлагают определить последнего участника Нацотбора, который вместе с другими девятью поборется за выступление на Евровидении в 2025 году.
В списке — 10 исполнителей, проголосовать можно только за одного кандидата.
Опрос был запущен в приложении Дія. Голосование длится до 10:00 17 января. Проголосовать могут граждане старше 14 лет.
Слушать песни участников, участвующих в зрительском голосовании, можно здесь – ссылка.
Финал Нацотбора запланирован на 8 февраля.
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