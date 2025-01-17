Певица FIINKA стала 10 участницей Нацотбора этого года на Евровидение

Кто поедет представлять Украину на Евровидении в Базеле станет известно уже 8 февраля.

Источник фото: Радио Проминь

Десятку финалистов Нацотбора 2025 года благодаря зрительскому голосованию закрыла певица FIINKA. Она набрала наибольшее количество голосов среди пользователей в приложении Дія — 30,40%. Всего в голосовании приняли участие более 262 тысяч украинцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в списке было 10 исполнителей, проголосовать можно было только за одного кандидата. Опрос продолжался до 10:00 17 января.

Уже 8 февраля голосование в Дії вернется – там будет проходить голосование за представителя Украины на Евровидение-2025.

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