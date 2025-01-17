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На Черниговщине мошенники годами травили людей с инвалидностью и пенсионеров ради квартир

11:12, 17 января 2025
На Черниговщине двое мужчин входили в доверие к людям с инвалидностью и пенсионерам, а после оформления доверенностей на жилье, давали жертвам смертельную дозу яда.
На Черниговщине мошенники годами травили людей с инвалидностью и пенсионеров ради квартир
Фото: Нацполиция Украины
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На Черниговщине правоохранители разоблачили двух злоумышленников, которые годами обманывали людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров. Их преступная схема включала переписывание недвижимости на себя и отравление владельцев смертельными дозами токсичных веществ. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Двое мужчин, 44 и 34 лет, находили жертв среди социально уязвимых категорий населения, в частности пенсионеров и людей с инвалидностью. Они входили в доверие, предлагая совместно употреблять алкоголь. В спиртные напитки добавляли сильнодействующие лекарственные средства и метиловый спирт. После оформления доверенностей или иных документов на право распоряжения жильем, злоумышленники давали своим жертвам смертельную дозу яда.

Правоохранители предотвратили убийство 66-летнего мужчины с инвалидностью по зрению. При попытке напоить его ядовитым веществом мошенников задержали оперативники при поддержке спецподразделения КОРД.

Во время обысков у подозреваемых обнаружено:

  • спиртосодержащие жидкости с токсичными примесями;
  • сильнодействующие таблетки;
  • документы на имущество (доверенности, завещания, договоры);
  • паспорта граждан, пенсионные удостоверения;
  • десятки банковских карточек и мобильных телефонов;
  • оружие (винтовка, гладкоствольное ружье) и патроны.

Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении в покушении на убийство из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ) и в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Полиция продолжает досудебное расследование и устанавливает других возможных потерпевших от действий преступной группы.

 

Фото: Нацполиция Украины

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