На Черниговщине мошенники годами травили людей с инвалидностью и пенсионеров ради квартир

На Черниговщине двое мужчин входили в доверие к людям с инвалидностью и пенсионерам, а после оформления доверенностей на жилье, давали жертвам смертельную дозу яда.

Фото: Нацполиция Украины

На Черниговщине правоохранители разоблачили двух злоумышленников, которые годами обманывали людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров. Их преступная схема включала переписывание недвижимости на себя и отравление владельцев смертельными дозами токсичных веществ. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Двое мужчин, 44 и 34 лет, находили жертв среди социально уязвимых категорий населения, в частности пенсионеров и людей с инвалидностью. Они входили в доверие, предлагая совместно употреблять алкоголь. В спиртные напитки добавляли сильнодействующие лекарственные средства и метиловый спирт. После оформления доверенностей или иных документов на право распоряжения жильем, злоумышленники давали своим жертвам смертельную дозу яда.

Правоохранители предотвратили убийство 66-летнего мужчины с инвалидностью по зрению. При попытке напоить его ядовитым веществом мошенников задержали оперативники при поддержке спецподразделения КОРД.

Во время обысков у подозреваемых обнаружено:

спиртосодержащие жидкости с токсичными примесями;

сильнодействующие таблетки;

документы на имущество (доверенности, завещания, договоры);

паспорта граждан, пенсионные удостоверения;

десятки банковских карточек и мобильных телефонов;

оружие (винтовка, гладкоствольное ружье) и патроны.

Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении в покушении на убийство из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ) и в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Полиция продолжает досудебное расследование и устанавливает других возможных потерпевших от действий преступной группы.

Фото: Нацполиция Украины

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