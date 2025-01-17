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Байден решил оставить решение по блокировке TikTok в США администрации Трампа — AP

10:59, 17 января 2025
Судьбу социальной сети TikTok в США решит уже администрация Дональда Трампа.
Байден решил оставить решение по блокировке TikTok в США администрации Трампа — AP
Фото: apnews.com
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Действующий президент США Джо Байден решил не вводить меры по блокировке TikTok в стране. Решение о возможной блокировке социальной сети решили передать будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok в апреле 2024 года в связи с возможной угрозой нацбезопасности. После этого документ подписал Джо Байден. Компании ByteDance, которая владеет соцсетью, дали 270 дней на его продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января — то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолца, закон о блокировке TikTok «допускает» продление срока по продаже сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Демократы в сенате пытались 16 января принять закон о продлении срока для продажи соцсети, но он был заблокирован сенатором-республиканцем Томом Каттоном, добавляет AP.

В итоге администрация Байдена решила оставить решение вопроса избранному президенту.

Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить вступление в силу закона о запрете TikTok. 

Ожидается, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу станет почетным гостем на инаугурации Трампа, об этом стало известно изданию Axios от источника в команде Трампа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

В ответ TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, пытаясь заблокировать закон, подписанный президентом Джо Байденом, предусматривающий продажу платформы или запрет на ее использования.

Напомним, Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

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США Дональд Трамп Джо Байден TikTok

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