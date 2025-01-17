Байден решил оставить решение по блокировке TikTok в США администрации Трампа — AP

Судьбу социальной сети TikTok в США решит уже администрация Дональда Трампа.

Фото: apnews.com

Действующий президент США Джо Байден решил не вводить меры по блокировке TikTok в стране. Решение о возможной блокировке социальной сети решили передать будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Конгресс США одобрил законопроект о блокировке TikTok в апреле 2024 года в связи с возможной угрозой нацбезопасности. После этого документ подписал Джо Байден. Компании ByteDance, которая владеет соцсетью, дали 270 дней на его продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января — то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолца, закон о блокировке TikTok «допускает» продление срока по продаже сервиса до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Демократы в сенате пытались 16 января принять закон о продлении срока для продажи соцсети, но он был заблокирован сенатором-республиканцем Томом Каттоном, добавляет AP.

В итоге администрация Байдена решила оставить решение вопроса избранному президенту.

Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить вступление в силу закона о запрете TikTok.

Ожидается, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу станет почетным гостем на инаугурации Трампа, об этом стало известно изданию Axios от источника в команде Трампа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

В ответ TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, пытаясь заблокировать закон, подписанный президентом Джо Байденом, предусматривающий продажу платформы или запрет на ее использования.

Напомним, Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.