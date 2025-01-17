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Как оформить отсрочку от мобилизации, если военнообязанный является опекуном недееспособного человека

12:41, 17 января 2025
Сначала необходимо подать заявление главе комиссии ТЦК или его отделу.
Как оформить отсрочку от мобилизации, если военнообязанный является опекуном недееспособного человека
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В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как оформить отсрочку от мобилизации, если военнообязанный является опекуном недееспособного человека.

Так, нужно подать заявление главе комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела.

К заявлению добавить:

  • решение суда о признании лица недееспособным
  • решение суда о назначении опекуна.

Копии документов можно засвидетельствовать лично или у нотариуса.

Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 7 дней с даты его получения.

Если комиссия обращается в госорганы за дополнительной информацией, то срок может быть продлен. Заявление должно быть рассмотрено не позднее чем на следующий день со дня получения информации по запросу.

Результаты рассмотрения заявления должны быть доложены заявителю на следующий день после определения.

Если решение положительное – должны предоставить справку с указанием срока отсрочки.

В случае отказа – сообщить в письменном виде с указанием причин и объяснением, как обжаловать.

Ранее сообщалось, что родные пропавших без вести теперь могут получить отсрочку от мобилизации.

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ВСУ военные армия ТЦК мобилизация отсрочка военнообязанный

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