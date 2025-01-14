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Критически важные предприятия смогут перебронировать работников с 22 января через Дию – Кабмин

19:05, 14 января 2025
Перебронирование работников через Дию теперь возможно без 72-часового ожидания — Минэкономики.
Критически важные предприятия смогут перебронировать работников с 22 января через Дию – Кабмин
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Кабмин 14 января разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дия» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

«Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового» - отметили в Минэкономики.

Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет о учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.

Министерству развития общин и территорий предоставлено право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Как получить статус критически важного предприятия:

  • Подготовить пакет документов в соответствии с новыми критериями.
  • Обратиться в профильное Министерство или ОВА.
  • Дождаться решения комиссии по присвоению статуса.

Напомним, что после кибератаки на реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 правительство продлило действующие бронирования на один месяц автоматически.

Если руководитель хочет, не ожидая 28 февраля, перебронировать работников, то надо:

1) подтвердить критичность по новым критериям

2) аннулировать предыдущее бронирование работника

3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа)

«Инициатива реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики и Министерством обороны Украины при поддержке международных партнеров, в частности, проектов, финансируемых USAID и UK Dev» - добавили в Минэкономики.

Автор: Наталя Мамченко

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