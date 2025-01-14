Критически важные предприятия смогут перебронировать работников с 22 января через Дию – Кабмин

Кабмин 14 января разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дия» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.
«Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового» - отметили в Минэкономики.
Также правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет о учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.
Министерству развития общин и территорий предоставлено право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров.
Как получить статус критически важного предприятия:
Напомним, что после кибератаки на реестры Министерства юстиции 19 декабря 2024 правительство продлило действующие бронирования на один месяц автоматически.
Если руководитель хочет, не ожидая 28 февраля, перебронировать работников, то надо:
1) подтвердить критичность по новым критериям
2) аннулировать предыдущее бронирование работника
3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа)
«Инициатива реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики и Министерством обороны Украины при поддержке международных партнеров, в частности, проектов, финансируемых USAID и UK Dev» - добавили в Минэкономики.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.