Критично важливі підприємства зможуть перебронювати працівників з 22 січня через Дію – Кабмін

Перебронювання працівників через Дію відтепер можливе без 72-годинного очікування — Мінекономіки.

Кабмін 14 січня дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.

«Ці зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового» - зазначили у Мінекономіки.

Також Уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних). Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Міністерству розвитку громад та територій надано право затверджувати перелік українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Як отримати статус критично важливого підприємства:

Підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв.

Звернутися до профільного Міністерства або ОВА.

Дочекатися рішення комісії щодо присвоєння статусу.

Нагадаємо, що після кібератаки на реєстри Міністерства юстиції 19 грудня 2024 року уряд продовжив чинні бронювання на один місяць автоматично.

Якщо керівник хоче не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників то треба:

1) підтвердити критичність за новими критеріями

2) анулювати попереднє бронювання працівника

3) подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години)

«Ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Міністерством оборони України за підтримки міжнародних партнерів, зокрема проєктів, фінансованих USAID та UK Dev» - додали у Мінекономіки.

Автор: Наталя Мамченко

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