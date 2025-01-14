Критично важливі підприємства зможуть перебронювати працівників з 22 січня через Дію – Кабмін

Кабмін 14 січня дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.
«Ці зміни вирішать складнощі, що виникали через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового» - зазначили у Мінекономіки.
Також Уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних). Йдеться про заклади громадського здоров’я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.
Міністерству розвитку громад та територій надано право затверджувати перелік українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.
Як отримати статус критично важливого підприємства:
Нагадаємо, що після кібератаки на реєстри Міністерства юстиції 19 грудня 2024 року уряд продовжив чинні бронювання на один місяць автоматично.
Якщо керівник хоче не очікуючи 28 лютого перебронювати працівників то треба:
1) підтвердити критичність за новими критеріями
2) анулювати попереднє бронювання працівника
3) подати заяву на бронювання (у такому випадку не потрібно буде очікувати 72 години)
«Ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки та Міністерством оборони України за підтримки міжнародних партнерів, зокрема проєктів, фінансованих USAID та UK Dev» - додали у Мінекономіки.
Автор: Наталя Мамченко
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