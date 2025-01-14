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Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років

18:41, 14 січня 2025
Першочерговим завданням залишається укомплектування вже існуючих підрозділів озброєнням.
Володимир Зеленський відхилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років
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Президент України Володимир Зеленський відхилив заклики США знизити мобілізаційний вік до 18 років.

На думку Глави держави, першочерговим завданням залишається укомплектування вже існуючих підрозділів озброєнням.

«У нас на фронті понад 100 бригад, і вони неукомплектовані. Спочатку потрібно їх повністю забезпечити озброєнням», — наголосив Президент на зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Володимир Зеленський підкреслив, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а в недостатніх темпах і масштабах постачання зброї від союзників.

«Всі запити є у наших партнерів. Це найголовніше, що людина повинна бути захищена, повинна мати необхідну зброю, знання. Мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім», — наголосив Глава держави.

Нагадаємо, радник обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц заявляв, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації.

Водночас радник з національної безпеки адміністрації президента США Байдена Джейк Салліван наголосив, що Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років. 

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

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ЗСУ військові військовослужбовці Володимир Зеленський мобілізація

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