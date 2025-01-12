Україна не знизила віку мобілізації до 18 років, — зазначив Майк Волц.

Радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

«Одне з питань, яке ми порушуватимемо перед українцями, пов'язане з реальними проблемами з військовою силою. Зараз у них призовний вік — 25 років, а не 18, і я думаю, багато хто не усвідомлює, що Україна могла б мобілізувати сотні тисяч нових солдатів. Тому, коли ми чуємо про проблеми з моральним духом чи про труднощі на передовій, ми говоримо: «Послухайте, якщо українці просять увесь світ підтримувати демократію, вони самі мають бути повністю віддані цій справі», — повідомив Волц.

На думку Волца, зниження мобізізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.

«Вони, звичайно, виявили неймовірну мужність і зайняли шляхетну та стійку позицію, але нам потрібно, щоб ці проблеми з нестачею людей були вирішені. Справа не лише у боєприпасах, озброєнні чи нових фінансових вливаннях. Важливо стабілізувати лінію фронту, щоб ми могли розпочати якесь врегулювання», - додав Волц.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

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