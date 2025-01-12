Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Радник Трампа Волц зазначив, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації

18:41, 12 січня 2025
Україна не знизила віку мобілізації до 18 років, — зазначив Майк Волц.
Радник Трампа Волц зазначив, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц вважає, що  Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

«Одне з питань, яке ми порушуватимемо перед українцями, пов'язане з реальними проблемами з військовою силою. Зараз у них призовний вік — 25 років, а не 18, і я думаю, багато хто не усвідомлює, що Україна могла б мобілізувати сотні тисяч нових солдатів. Тому, коли ми чуємо про проблеми з моральним духом чи про труднощі на передовій, ми говоримо: «Послухайте, якщо українці просять увесь світ підтримувати демократію, вони самі мають бути повністю віддані цій справі», — повідомив Волц. 

На думку Волца, зниження мобізізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.

«Вони, звичайно, виявили неймовірну мужність і зайняли шляхетну та стійку позицію, але нам потрібно, щоб ці проблеми з нестачею людей були вирішені. Справа не лише у боєприпасах, озброєнні чи нових фінансових вливаннях. Важливо стабілізувати лінію фронту, щоб ми могли розпочати якесь врегулювання», - додав Волц.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Україна війна мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спецсуд для оскарження конкурсів та аудитів НАБУ і САП пропонують створити без іноземних експертів

У своїх виступах міністр юстиції Ольга Стефанішина та голова Комітету Денис Маслов закликали підтримати законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду, втім, депутати вирішили інакше.

Поліція двічі поспіль оштрафувала водія за покажчики поворотів червоного кольору, але суд з діями поліції не погодився

Суд зазначив, що якщо не було переобладнання автомобіля, а сам автомобіль має належний сертифікат відповідності, то поліція не може штрафувати водіїв за покажчики поворотів червоного кольору.

17-річні призовники за кордоном тепер зможуть дистанційно стати на військовий облік — Рада прийняла закон

При досягненні 17 років призовники з 1 січня по 31 липня зможуть стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК — прийнято закон.

Верховна Рада підтримала законопроект про обмеження прожитковим мінімумом пенсій колаборантам

Депутати підтримали законопроект Кабміну, за яким пенсія особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення злочину проти нацбезпеки, буде обмежена 2361 грн.

Верховний Суд пояснив, коли застосування револьвера для відстрілу гумових куль не можна вважати виправданим самозахистом

Апеляційний суд, надавши оцінку діям потерпілого та зазначивши, що той сам спровокував конфлікт, не встановив чи дійсно в обстановці, що склалася, була реальна загроза життю чи здоров’ю обвинуваченого, а застосування ним зброї в громадському місці – виправдане.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська