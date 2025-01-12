Украина не снизила возраст мобилизации до 18 лет, - отметил Майк Волц.

Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц считает, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст — 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не понимают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат. Поэтому когда мы слышим о проблемах с моральным духом или о трудностях на передовой, мы говорим: «Послушайте, если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу», — сообщил Уолц.

По мнению Уолца, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могла быть достигнута та или иная сделка.

«Они, конечно, проявили невероятное мужество и заняли благородную и стойкую позицию, но нам нужно, чтобы эти проблемы с нехваткой людей были решены. Дело не только в боеприпасах, вооружении или новых финансовых вливаниях. Важно стабилизировать линию фронта, чтобы мы могли приступить к какому-либо урегулированию», - добавил Уолц.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет. Владимир Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста, заявив: «Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный».

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

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