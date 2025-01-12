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В Одесской области медработник шпионил за ВСУ за обещание руководящей должности в оккупационной администрации

21:07, 12 января 2025
Медработник работал на врага, информируя о местах дислокации ВСУ.
В Одесской области медработник шпионил за ВСУ за обещание руководящей должности в оккупационной администрации
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В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении медработника по факту государственной измены, сообщили в областной прокуратуре.

Муж помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. В качестве вознаграждения за свои «услуги» вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Он «сдавал» врагу места дислокации личного состава подразделений Сил ТРО ВСУ, ГНСУ и Морской охраны на территории Измаильского района.

Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой мер судов в местном порту и разновидностями грузов, которые они перевозят.

Эти данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов на Подунавье Одесщины.

Правоохранители задержали агента в августе 2024 года. В ходе обыска изъяли мобильный телефон с поличным.

В настоящее время обвинение находится под стражей.

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